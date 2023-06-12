Шахматисты Карлсен и Непомнящий примут участие в Кубке мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий станет участником Кубка мира, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Также участие примет лидер мирового рейтинга, 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь.

В женском турнире участницами станут Александра Горячкина, Екатерина Лагно, а также представляющая Швейцарию Александра Костенюк, которая выиграла предыдущий Кубок мира. По состоянию на 12 июня подтверждено участие 71 из 103 участниц Кубка мира.

Турнир пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку.