Шахматисты Карлсен и Непомнящий примут участие в Кубке мира

Сегодня, 18:17
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий станет участником Кубка мира, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
Также участие примет лидер мирового рейтинга, 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь.
В женском турнире участницами станут Александра Горячкина, Екатерина Лагно, а также представляющая Швейцарию Александра Костенюк, которая выиграла предыдущий Кубок мира. По состоянию на 12 июня подтверждено участие 71 из 103 участниц Кубка мира.
Турнир пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку.