Шипов считает, что уход известных шахматистов с chess.com не является трагедией

Российский гроссмейстер Сергей Шипов сказал, что не стоит так трагично воспринимать уход известных шахматистов с сайта chess.com.

«Я бы не стал так трагично воспринимать нынешнюю ситуацию. Пусть Крамник отказался дальше участвовать в играх на Chess.com, но шахматисты имеют возможность использовать другие сервисы, чтобы так же тренироваться и соревноваться. Например, хорошая французская игровая зона Lichess. Тут ситуация более чистая, чем на Chess.com. Что создает эту чистоту? Отсутствие денег. Как только на любой онлайн-платформе проводятся турниры с призами, как только появляется возможность заработать хоть три копейки, а соблазн велик и рядом компьютер — так все и портится», — приводит RT слова Шипова.

Он также отметил, что в шахматы играют во всем мире и, находя соперника в сети, люди не думают о его политических взглядах, национальности.

Ранее сообщалось, что Крамник отказался играть на сайте chess.com из-за мошенников.