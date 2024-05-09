Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Статьи

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:30

«Реал»ьность 2.0: в футбол играют 22 человека, а побеждает всегда Мадрид. Он — в финале Лиги чемпионов!

«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
Фото Reuters
Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press
1/2
Telegram Дзен
«Королевский клуб» перевернул ответный полуфинальный матч с «Баварией» и забронировал за собой путевку на «Уэмбли».
Лига чемпионов. 1/2 финала
08 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:1
Бавария

Как известно, история циклична. Хотя сложно поверить в то, что она способна вырисовывать круги так быстро. Вроде бы еще в 2013 году в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» встречались «Бавария» и дортмундская «Боруссия», но уже в 2024-м все могло повториться. Сенсационная путевка в Лондон черно-желтых наводила как раз на такие мысли, ведь если бы в Мадриде победили мюнхенцы, то мы увидели бы ремейк игры 11-летней давности.

Но для этого «Баварии» нужно было сотворить еще одну сенсацию. Да, она остается великим суперклубом, но команду Томаса Тухеля в этом сезоне слишком сильно штормит. Да и в противостоянии с «Реалом» в Лиге чемпионов кто угодно не выдержит сопротивления — «Манчестер Сити» подтвердит.

Впрочем, в Германии в первом раунде противостояния «Бавария» смотрелась более чем прилично и провела один из лучших матчей в сезоне. Другое дело, что даже на максимуме немцы смогли добиться лишь домашней ничьей, поэтому шансы «Реала» перед ответной встречей казались заметно выше. Но ведь и «ПСЖ» с «Боруссией» выглядел фаворитом, однако не сумел забить дортмундцам ни разу за 180 минут.

 
Футболисты &laquo;Боруссии&raquo; празднуют гол Матса Хуммельса (№15) в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo;. «Боруссия» — в финале Лиги чемпионов! «ПСЖ» обстучал весь каркас, а Мбаппе так и не «вышел»

Тухель — кубковый тренер. Томас уже дважды выводил в финал Лиги чемпионов другие клубы («ПСЖ» и «Челси») и умеет настроить футболистов на победу в одной-двух играх. А здесь перед тренером возник свежий пример его бывшей команды, которая только что вышла в еврокубковый финал.

Неудивительно, что рисунок встречи на «Сантьяго Бернабеу» до последних минут во многом напоминал битву на «Парк де Пренс»: немцы отдали мяч хозяевам, опустили линию обороны и делали акцентированную ставку на контратаки.

Разница лишь в том, что «Боруссию» устраивала ничья из-за победы в первом матче, а «Баварии» все равно приходилось думать о голе. Но «Реал» редко позволял что-то атаке.

Уже в дебюте мадридцы сами создали роскошный момент: гости потеряли концентрацию, полагая, что мяч не ушел в аут, но бланкос быстро сориентировались, совершили вбрасывание и чуть не забили. Сначала Винисиус попал в штангу, а через секунду «Баварию» выручил Нойер — как выяснилось позже, далеко не в последний раз в этот вечер.

Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press

Мюнхенцы проснулись лишь к исходу получаса, когда Кейн мощно пробил с линии штрафной. А за пару минут до этого произошло событие, которое впоследствии станет одним из ключевых в игре: Гнабри получил травму, а вместо него неожиданно вышел номинальный защитник Дэвис — на левый фланг атаки.

Незадолго до перерыва еще один голевой момент упустил Винисиус: Нойер среагировал на его хитрый полуудар-полупрострел.

А уже в начале второго тайма их дуэль продолжилась: бразилец регулярно разрывал Киммиха и входил в штрафную, как к себе домой, но до попадания в сетку ворот дело не доходило. Близок к голу оказался и Родриго: на 55-й минуте он после изумительной передачи Винисиуса пробил мимо, а вскоре после этого чуть не отличился со штрафного — 38-летний Нойер показал, что все так же хорош. Временами...

Происходящее с каждой минутой все больше напоминало матч в Париже, где хозяева-фавориты тоже с упорством транжирили голевые моменты. Разве что «Реал» попадал в каркас ворот не так часто, как «ПСЖ». Но, как и французы, «Королевский клуб» все-таки пропустил во втором тайме: размашистая контратака «Баварии» увенчалась роскошным голом того самого экстренно поднятого с лавки Дэвиса.

«Сантьяго Бернабеу» испытал шок. «Реал» к тому времени точно наиграл как минимум на один мяч, но впереди оказалась «Бавария». Вскоре мадридцы наконец-то нашли путь к воротам, однако как следует порадоваться голу не смогли: Начо во время результативной атаки едва не задушил двумя руками Киммиха.

В этот момент «Бавария» наверняка уже увидела себя в Лондоне. Счет в ее пользу, а соперник остается без голов даже в тех случаях, когда поражает цель. У мюнхенцев еще и моменты были: например, Кейн пробил мимо, а затем гости загубили выход «5 в 2».

Но «Реал» никогда нельзя хоронить, даже если кажется, что ему ничего не светит. За последние годы команда Карло Анчелотти приучила всех к тому, что в нужный момент способна проявить характер. Сделала она это и сейчас.

Конечно, на очередное чудо «Реала» повлияла ошибка Нойера — тащивший до этого все подряд кипер отбил мяч перед собой после не самого сложного удара Винисиуса и не смог помешать оказавшемуся первым на добивании Хоселу.

Повлиял и ВАР: если бы не новые технологии, то чистый второй гол форварда «Реала» не был бы засчитан. Однако арбитр Шимон Марчиняк услышал подсказку, указал на центр, и «Бернабеу» сошел с ума — 2:1!

 
Футболисты &laquo;Баварии&raquo; Харри Кейн и&nbsp;Маттейс де&nbsp;Лигт спорят с&nbsp;главным арбитром Шимоном Марчиняком. «Реал» — «Бавария»: польские судьи «украли» второй гол у мюнхенцев

Финальные минуты погрязли в нервах «Баварии», которая спешно пыталась смастерить хоть одну вразумительную атаку в тяжелейших условиях. Но «Реал» мигом перестроился и образцово провел эндшпиль.

Немецкого финала не будет: на «Уэмбли» с «Боруссией» сразится непотопляемый мадридский клуб. А фразу великого в прошлом английского форварда Гари Линекера «в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы» теперь нужно трактовать с поправкой концовки на «Реал».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
13
Обсудить
Читайте также
ИИХФ оштрафовала ФХР на миллион франков за игру вратаря Федотова в ЦСКА
Скончался легендарный футболист Менотти
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
В Казани врачи спасли 31-летнюю пациентку с большим паразитом в печени
Синоптик спрогнозировал снег в Москве до утра 9 мая
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Материалы сюжета: Лига чемпионов, полуфиналы: «Боруссия» и «Реал» едут на «Уэмбли»
Тухель — о судействе в концовке матча с «Реалом»: «Это абсолютная катастрофа»
Анчелотти стал первым тренером в истории с шестью выходами в финал Лиги чемпионов
Баллак: «Энергия стадиона помогла «Реалу»
«Реал» — «Бавария»: польские судьи «украли» второй гол у мюнхенцев
Винисиус признан лучшим игроком матча «Реал» — «Бавария»
«Реал» благодаря дублю Хоселу победил «Баварию» и сыграет с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Тухель — о судействе в концовке матча с «Реалом»: «Это абсолютная катастрофа»
Анчелотти стал первым тренером в истории с шестью выходами в финал Лиги чемпионов
Баллак: «Энергия стадиона помогла «Реалу»
Пять лет назад Хуммельса списали из «Баварии» и сборной. Теперь он вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов
«Боруссия» больше не плюшевые неудачники. Дортмунд ломает стереотипы о себе
«Боруссия» в третий раз в истории и впервые за 11 лет сыграет в финале Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Пять лет назад Хуммельса списали из «Баварии» и сборной. Теперь он вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов