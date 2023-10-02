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Сегодня, 15:54

Смагин считает, что шахматистка Лагно доминировала в партии против Матлакова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что Екатерина Лагно доминировала на протяжении всей партии против Максима Матлакова в первом туре суперфинала чемпионата России по шахматам.

«Первый тур чемпионата принес уже несколько неожиданностей. Во-первых, это поражение Есипенко, он пытался сыграть надежно, но не почувствовал опасность и, получив перевес, проиграл буквально в несколько ходов. Самая приятная неожиданность, это, конечно, победа Лагно над Максимом Матлаковым. Хотя она доминировала всю партию, но позиция была близкой к равенству, Максим крайне неудачно провел окончание. Было много ничьих. Надо понимать, что все участники очень высокого уровня, все друг друга побаиваются, возможно, торжественная обстановка дворца так влияет на участников. Думаю, результативных партий по ходу турнира будет больше», — приводит слова Смагина ТАСС.

Лагно победила Матлакова белыми фигурами.

33-летняя Лагно — двукратная чемпионка Европы (2005, 2008), вице-чемпионка мира (2018), трехкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019), чемпионка мира по быстрым шахматам (2014) и призер чемпионата Европы по блицу (2017).

Источник: https://tass.ru/sport/18891073
Шахматы
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