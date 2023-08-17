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Сегодня, 16:52

Смагин заявил, что Горячкина заслуженно вышла в финал Кубка мира по шахматам

Виктория Кравченко
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что Александра Горячкина отлично играет на Кубке мира по шахматам.

«Игру спортсмена, вышедшего в финал такого турнира, можно оценивать только на «отлично». После драматичного матча в четвертьфинале, полуфинал прошел полностью под контролем Александры. Во второй партии пришлось поволноваться, потому что соперница владела инициативой, но все это было в рамках ничейных тенденций. Абсолютно заслуженный выход в финал», — цитирует Смагина ТАСС.

В полуфинале она обыграла китаянку Тань Чжунъи. В заключительном матче она встретится с победительницей встречи между украинкой Анной Музычук и представительницей Болгарии Нюргул Салимовой.

Финальная игра пройдет 19 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/18530847
Александра Горячкина
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