Смагин заявил, что Карякин был бы полезен сборной России по шахматам

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин завил, что Сергей Карякин на командном чемпионате страны показал, что не растерял свой уровень игры в классические шахматы.

«Карякин черными очень уверенно обыграл члена сборной страны. Задачу минимум он выполнил, чтобы вернуться в рейтинг ФИДЕ. Наверное, для него классика — это своего рода прошедший этап, но сборной страны он был бы очень полезен, он точно свой уровень не растерял. То, как он реализовывал перевес, показывает, что с техникой у него полный порядок», — приводит ТАСС слова Смагина.

На командном чемпионате России Карякин обыграл черными фигурами Владислава Артемьева, а белыми сыграл вничью с Евгением Наером.

33-летний россиянин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), блицу (2016), а также двукратным победителем командного чемпионата мира (2013 и 2019).