Суперфинал-2024 чемпионата России по шахматам примет Барнаул

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев рассказал, где пройдут главные старты внутреннего календаря.

«Суперфинал состоится в середине августа и пройдет в Барнауле, в краеведческом музее города, — отметил «СЭ» Ткачев. — Посетил его в начале декабря, очень интересное место. Всех деталей раскрывать не буду. Главное отборочное соревнование — высшая лига — пройдет с 25 июня по 6 июля в Нижнем Новгороде, где функционирует замечательная региональная федерация, возглавляемая Ильей Завиваемым.

Еще одно новшество календаря: детские первенства страны пройдут в Екатеринбурге. Опять-таки это стало возможным благодаря сильной федерации во главе с Андреем Симановским. Кстати, буквально несколько дней назад Андрей Моисеевич вошел в состав попечительского совета ФШР. Поверьте, это совсем не связанные вещи (смеется).

Главный командный детский турнир «Белая ладья» второй год подряд пройдет в Сириусе с 1 по 11 июня. Помимо этого, традиционно в календаре ФШР запланировано несколько абсолютно новых турниров. Первые в истории региона всероссийские старты пройдут в Амурской области, Уфа примет этап Кубка России среди мужчин (Мемориал Старцева), а в середине июня впервые состоится первенство России среди школьников, где главным призом будет путевка на чемпионат Азии среди школьников.

На 2024-й у нас запланировано 56 этапов детского Кубка России: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.

Отдельно скажу про возрождение легендарного «Аэрофлот-опена». Турнир этого года будет кардинально отличаться от предыдущих: в программе нового фестиваля запланированы сильный опен-турнир для шахматистов с рейтингом ФИДЕ выше 2300 и этап детского Кубка России, в котором будут соревноваться юные спортсмены не старше 15 лет. «Аэрофлот-опен» пройдет с 3 по 7 марта в Москве".

Действующими чемпионами России являются Владислав Артемьев и Баира Кованова.

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