Ткачев о «договорной» партии Дубова и Непомнящего: «Так нельзя себя вести»

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на решение главного арбитра ЧМ-2023 по быстрым шахматам и блицу Ивана Сырового присудить по 0 очков за очную ничью Яну Непомнящему и Даниилу Дубову.

— Как вы относитесь к этой ситуации, учитывая ваш богатый бэкграунд в качестве главного арбитра?

— Она крайне неприятная. Так нельзя себя вести, подавать такой пример молодым игрокам. На кого смотрят юные российские шахматисты? В первую очередь на Непомнящего, Дубова, Артемьева, Грищука... Это естественный процесс. У самого в юном возрасте кумиром был Анатолий Карпов.

— Вы в своей карьере лишали шахматистов набранных очков?

— Да, у меня было как минимум два случая, когда я выписывал игрокам по два нуля согласно пункту 11.1. Правил, который гласит: «Игроки не должны предпринимать никаких действий, создающих плохую репутацию шахматной игре».

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