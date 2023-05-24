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Сегодня, 21:31

Три российские шахматистки сыграли вничью в восьмом туре этапа «Гран-при» ФИДЕ

Мария Гусева
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Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи в партии восьмого тура четвертого этапа «Гран-при» Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Другая российская шахматистка — Екатерина Лагно черными фигурами сыграла вничью с грузинкой Наной Дзагнидзе. Партия завершилась после 68-го хода.

Еще одна россиянка — Полина Шувалова черными фигурами сыграла вничью с немкой Динарой Вагнер.

Александра Костенюк, представляющая Швейцарию, белыми фигурами сыграла вничью с полькой Оливией Киолбасой.

После 8 туров Вагнер лидирует в турнирной таблице, набрав 5,5 очка. Лагно, Шувалова и Горячкина набрали по 4,5 очка. Турнир проходит в Никосии (Кипр) и завершится 27 мая.

Шахматы
Екатерина Лагно
ФИДЕ
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