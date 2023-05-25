Финал «Белой ладьи» стартует в «Сочи Парк Отеле» в День защиты детей

«Белая ладья» — ежегодный всероссийский шахматный турнир команд образовательных учреждений, основанный в 1969 году. Соревнования проходят в несколько этапов, а в финале встречаются сильнейшие команды регионов-участников. Участвуют коллективы школьников не старше 14 лет.

В 2014 году финальное соревнование в Дагомысе посетил Президент России Владимир Путин. С 2015 года финал «Белой ладьи» получил статус международного.

Сейчас «Белая ладья» пройдет уже в 54-й раз. Местом проведения финала впервые станет оздоровительный комплекс «Сочи Парк Отель» (федеральная территория «Сириус», Континентальный проспект, 6). Соревнования стартуют 1 июня, в Международный день защиты детей, и продлятся до 10 июня.

В этом году участниками турнира станут 350 школьников из 85 субъектов Российской Федерации, а также гости из двух иностранных государств: Беларуси и Киргизии. Следует отметить, что в 2023 году впервые отборочный этап состоялся в Чукотском автономном округе.

Участники сыграют 9 туров по швейцарской системе. Традиционно во время соревнований будет организована обширная дополнительная программа, включающая в себя мастер-классы, лекции, конференции, занятия с гроссмейстерами, различные спортивные и интеллектуальные игры.

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Министерство спорта Российской? Федерации, Федерация шахмат России при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда Тимченко в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Генеральный партнер ФШР — ПАО «ФосАгро». Партнеры соревнования — ПАО «Аэрофлот», федеральная территория «Сириус» и оздоровительный комплекс «Сочи Парк Отель».

(Этери Кублашвили)