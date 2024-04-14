Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 9 тура

Непомнящий сыграет с французом Фируджей в 9-м туре турнира претендентов

Турнир претендентов-2024 проходит с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). В воскресенье, 14 апреля, Ян Непомнящий сыграет с французом Алирезой Фируджей. В женском турнире в 9-м туре Екатерина Лагно сыграет с Хампи Конеру, а Александра Горячкина — с Анной Музычук.

Все игры начнутся в 21:30 по московскому времени.

Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 14 апреля

Видит Гуджрати (Индия) — Хикару Накамура (США).

Гукеш Доммараджу (Индия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Алиреза Фируджа (Франция) — Ян Непомнящий (Россия).

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США).

Турнир претенденток по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 14 апреля

Хампи Конеру (Индия) — Екатерина Лагно (Россия)

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Тань Чжунъи (Китай)

Лэй Тинцзе (Китай) — Нургюл Салимова (Болгария)

Анна Музычук (Украина) — Александра Горячкина (Россия)

Турнир продолжится до 23 апреля. Победитель соревнований получит призовые в размере 48 тысяч евро и дополнительно 3500 евро за каждые пол-очка.

Все участники турнира сыграют друг с другом по два раза. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание