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Сегодня, 13:30

Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 9 тура

Непомнящий сыграет с французом Фируджей в 9-м туре турнира претендентов
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Ян Непомнящий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Турнир претендентов-2024 проходит с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). В воскресенье, 14 апреля, Ян Непомнящий сыграет с французом Алирезой Фируджей. В женском турнире в 9-м туре Екатерина Лагно сыграет с Хампи Конеру, а Александра Горячкина — с Анной Музычук.

Все игры начнутся в 21:30 по московскому времени.

Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 14 апреля

  • Видит Гуджрати (Индия) — Хикару Накамура (США).
  • Гукеш Доммараджу (Индия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
  • Алиреза Фируджа (Франция) — Ян Непомнящий (Россия).
  • Ниджат Абасов (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США).

Турнир претенденток по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 14 апреля

  • Хампи Конеру (Индия) — Екатерина Лагно (Россия)
  • Рамешбабу Вайшали (Индия) — Тань Чжунъи (Китай)
  • Лэй Тинцзе (Китай) — Нургюл Салимова (Болгария)
  • Анна Музычук (Украина) — Александра Горячкина (Россия)

Турнир продолжится до 23 апреля. Победитель соревнований получит призовые в размере 48 тысяч евро и дополнительно 3500 евро за каждые пол-очка.

Все участники турнира сыграют друг с другом по два раза. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
Ян Непомнящий
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Российская шахматистка Горячкина вышла в лидеры турнира претенденток-2024