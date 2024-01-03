В ФШР объяснили поведение польского гроссмейстера Дуды, не пожавшего руку россиянину Хисматуллину недостатком воспитания

Директор ФШР Александр Ткачев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поведение польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды, который отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам.

39-летний Хисматуллин подошел к столу, где его уже ждал 25-летний соперник, и протянул руку, но тот жестом продемонстрировал свой отказ.

«Когда ты нарушаешь, не знаешь или делаешь вид, что не знаешь вековые традиции, это указывает на недостаток воспитания и элементарной этикой. Эти традиции придумали не вчера и не позавчера. К сожалению, сильнейший шахматист Польши на данный момент, а он действительно классный шахматист, плохо воспитан», — сказал Ткачев «СЭ».

Партия завершилась ничьей. По регламенту, поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил «честной игры», однако российский шахматист не стал подавать жалобу.