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Сегодня, 13:07

В ФШР объяснили поведение польского гроссмейстера Дуды, не пожавшего руку россиянину Хисматуллину недостатком воспитания

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Шахматист Ян-Кшиштоф Дуда
Ян-Кшиштоф Дуда.
Фото Global Look Press
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Директор ФШР Александр Ткачев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поведение польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды, который отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам.

39-летний Хисматуллин подошел к столу, где его уже ждал 25-летний соперник, и протянул руку, но тот жестом продемонстрировал свой отказ.

«Когда ты нарушаешь, не знаешь или делаешь вид, что не знаешь вековые традиции, это указывает на недостаток воспитания и элементарной этикой. Эти традиции придумали не вчера и не позавчера. К сожалению, сильнейший шахматист Польши на данный момент, а он действительно классный шахматист, плохо воспитан», — сказал Ткачев «СЭ».

Партия завершилась ничьей. По регламенту, поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил «честной игры», однако российский шахматист не стал подавать жалобу.

Александр Ткачев
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