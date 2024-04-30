Медведев объяснил, почему новый контракт Семака рассчитан до 2030 года: «До дюжины чемпионств»

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал договоренность о подписании нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился о продлении соглашения с 48-летним специалистом до 2030 года.
«Почему новый контракт Семака будет рассчитан до 2030 года? До дюжины чемпионств», — цитирует Медведева Sport24.
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России, один раз выиграли Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны.