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Сегодня, 11:07

В ФШР сообщили, что Ольга Баделько будет выступать за сборную России

Константин Белов
Корреспондент
Ольга Баделько.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что Ольга Баделько, ранее представлявшая Белоруссию, скоро получит российское гражданство.

«Могу сказать, как свершившийся факт, что за сборную России со следующего сезона будет выступать одна из самых талантливых юниорок мира Ольга Баделько. Она давно сменила спортивное гражданство, а мы ей помогаем стать полноправной гражданкой Российской Федерации», — сказал Ткачев «СЭ».

28 февраля на заседании континентальной ассамблеи ACF Федерация шахмат России была принята в состав азиатской федерации. За вступление ФШР проголосовали 29 делегатов, против — один, воздержались шестеро. Переход состоится 1 мая 2023 года.

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