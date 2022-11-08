В ФШР заявили, что Анатолий Карпов до сих пор находится в реанимации

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян в комментарии для «СЭ» заявил, что Анатолий Карпов по прежнему находится в реанимации.

«Разговаривал с его супругой. К сожалению, серьезных прорывов пока нет. Анатолий медленно, но верно идет на поправку. Пока что он все еще находится в реанимации, его не переводят в обычную палату. Но он в сознании, все нормально. Ожидаем, что на этой неделе его переведут из реанимации», — сказал Степанян «СЭ».

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.