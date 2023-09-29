Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 21:22

Журова считает, что шахматистка Костенюк может вернуться в Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала высказывания 12-й чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк, сменившей спортивное гражданство с российского на швейцарское.

«Мне показалось, риторика ее разговора была в том, что она понимает, что это временно. А потом, когда ситуация изменится, она хочет вернуться и жить в России. Она здесь была востребована и любима, ее везде приглашали, опекали. Не знаю, насколько в других странах финансируются шахматисты, какие у спортсменов ее уровня есть возможности заработать. Видимо, сейчас в России зарабатывать не получается, и она прикинула, что надо переходить туда», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Ранее в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко россиянка призналась, что «уже не могла больше физически быть частью этого». Шахматистка пояснила, что, когда играла за Россию, государство использовало ее имя.

Спортсменка получила возможность выступать под швейцарским флагом с 3 марта 2023 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/29/21393649.shtml
Шахматы
Александра Костенюк
Светлана Журова
7
Читайте также
Экс-полузащитник «Локомотива» Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством
Российских спортсменов допустили к Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Минтруд назвал средний размер пенсии по старости в 2024 году
Беглов заявил о больших расходах Санкт-Петербурга из-за «Газпрома»
Путин поблагодарил участников боя у Урожайного за героизм
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякин — о словах Костенюк: «Все ее дальнейшие выступления будут в таком же духе, тут удивляться не стоит»