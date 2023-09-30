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Карпов — о Костенюк: «Россия помогала ей от начала и до конца»

Карпов отреагировал на громое высказывание Костенюк о России
Анатолий Карпов.
Фото Global Look Press
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12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал «СЭ» высказывания чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк, сменившей спортивное гражданство с российского на швейцарское.

«Когда она еще не была чемпионкой, разве Россия ей не помогала? Россия помогала ей от начала и до конца. Ей повезло, когда она стала чемпионкой мира, в финале она играла с уставшей шахматисткой. Но я даже не об этом говорю. Я говорю о финансовой стороне. Сейчас она стала чемпионкой мира, и, видимо, у нее поменялась позиция», — сказал Карпов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко россиянка заявила, что, когда играла за Россию, государство использовало ее имя.

Спортсменка получила возможность выступать под швейцарским флагом с 3 марта 2023 года.

Александра Костенюк. «Государство использовало мое имя». Костенюк попыталась объяснить причины отъезда из России
Шахматы
Александра Костенюк
Анатолий Карпов
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