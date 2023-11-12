«Читерство победило». Топовые гроссмейстеры откажутся от шахматных платформ?

Вслед за Каруан ой и Крамником признать читерство экзистенциальной проблемой призывают и другие элитные игроки.

Тема читерства продолжает волновать лучших шахматистов мира даже после судебного примирения 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, Chess.com и американца Ханса Ниманна. «Онлайн-шахматы закончились. Читерство победило. Поздравляю, читеры. Пусть вы все будете вечно гореть в аду», — емко выразил свое отношение к происходящему чемпион мира по рапиду, вице-чемпион мира по версии ФИДЕ Гата Камский. Ранее свою жесткую позицию относительно онлайн-шахмат высказывали второй номер рейтинга ФИДЕ Фабиано Каруана и 14-й чемпион мира Владимир Крамник. Последний, похоже, стал главным борцом за чистую игру.

Казнить невиновных?

В ноябре создатель Chess.cоm Дэниел Ренш опубликовал на канале платформы видео, где высказал свою позицию по вопросу читерства в онлайн-шахматах, который остро подняли Фабио Каруана и Владимир Крамник.

«Я стал пропускать «Титульные вторники» (еженедельный турнир на Chess.cоm с призовым фондом. - Прим. «СЭ»), потому что они мне больше не интересны, — отметил Каруана. — Мне не хочется играть с людьми, которые могут читерить, а могут и не читерить или читерить только время от времени. В один момент я просто задался вопросом: почему мои результаты в «Титульных вторниках» хуже, чем в офлайн-шахматах? И я знаю почему, но не знаю, из-за кого. Когда мы говорили в моем подкасте с Крамником, он сказал, что 25% читерят в онлайне. На мой взгляд, этот процент намного выше. Я бы сказал — 50%. Люди скажут, что я параноик, но я чувствую, что больше половины игроков жульничают нерегулярно, то тут, то там».

Ренш признал, что в вопросе читерства «наказание не соответствовало преступлению» и система недостаточно прозрачна: некоторые жульничающие игроки не привлечены к должной ответственности. При этом глава шахматной платформы считает, что обманом занимаются только 3% игроков.

«Сильнейшие шахматисты мира чувствуют, что мы делаем недостаточно для их защиты, — заявил в своем обращении Ренш. — Ставки растут, а последствия недостаточно серьезны. Я высоко ценю Владимира Крамника, ставшего самопровозглашенным экспертом в вопросах читерства, Фабиано Каруану и других людей, которые были разочарованы или испытывали приступы паранойи из-за того, что мы в какой-то момент выпустили ситуацию из-под контроля. Но идея, что 50% или 20% [титулованных игроков мошенничают], абсурдна и далека от реальности. Накамуру иногда обвиняют в излишней хайповости, но в этом вопросе именно он гораздо ближе к истине. Мы закрыли примерно 1% аккаунтов пользователей, которые пользовались подсказками, играя в «Титульном вторнике», и, по мнению Chess.cоm, всего около 3% пользователей могут жульничать. И это 3% от всех титулованных игроков, а не только от участников «Титульных вторников».

Глава Chess.cоm попросил и других элитных игроков публично высказать свои подозрения.

«Я разделяю мнение, что мы можем добиться большего, но это станет возможно, когда все игроки из топ-10 и топ-20 в мире, которые присылают мне личные сообщения, выйдут вперед и публично заявят: «Дэнни, я бы хотел, чтобы ты разрушил карьеру Алирезы Фируджиили Нодирбека Абдусатторова, которого я обвиняю в читерстве». Но до тех пор, пока вы не захотите публично объявить о своих подозрениях, я выбираю закрыть 3% аккаунтов и ничего больше. Все, что выше 3% или 5%, это чистой воды паранойя. Мы готовы к диалогу с теми, кто хочет «казнить невинных». Но важно понимать, что возможны различные взгляды на статистику, и все мы должны быть добрыми и ответственными и предполагать невиновность, а не вину, вне зависимости от того, как люди относятся к статистике. Плюс каждый заслуживает второй шанс».

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ответ Крамника

«Дэнни говорит, что, по его мнению, число читеров среди титулованных игроков на платформе составляет 3%, называя «параноидальным» мое предположение, оценку Фабиано Каруаны и отчасти Хикару Накамуры. Потому что если внимательно прислушаться к его словам в разговоре с Йоном Людвигом Хаммером (норвежский гроссмейстер. - Прим. «СЭ»), станет ясно, что он имеет в виду более 4%. Подобная формулировка лично мне кажется неуважительной и неуместной по отношению к прошлым и нынешним ведущим шахматистам мира. Я сомневаюсь, что многие топ-игроки верят, что читерысоставляют ВСЕГО 3%. По крайней мере, среди тех, с кем я лично обсуждал этот вопрос, нет НИ ОДНОГО такого человека. Поскольку мы все НЕ ЗНАЕМ цифру, а можем лишь высказать свое АРГУМЕНТИРОВАННОЕ МНЕНИЕ по этому вопросу, использование насмешливых формулировок вроде «разочарован» или «параноик», на мой взгляд, не ведет к диалогу, но оставим это в стороне.

Я слышал, что на платформе около десяти тысяч титулованных игроков, и явно не все из них играют на постоянной основе, так что давайте посчитаем. По официальной информации, только за последние четыре года было забанено 538 титулованных игроков, не говоря уже о заблокированных ранее. Даже по ОЧЕНЬ СКРОМНЫМ оценкам, это 5% УЖЕ ЗАБАНЕННЫХ читеров. Как мы узнали из видео, по оценке платформы,забанен 1% из 3%. Мне провести для вас расчеты или каждый сам сможет дойти до МИНИМАЛЬНОЙ цифры? Что-то мне подсказывает, что это не 3%, не так ли?

Если Chess.cоm ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотят знать мнение шахматистов, я бы предложил провести анонимный опрос, но опубликовать результаты. Попросите, скажем, 50 лучших игроков дать свою оценку. Я считаю, что все наше сообщество получит важную информацию.

По крайней мере, мы будем знать примерный процент шахматистов-параноиков, в любом случае эта информация полезна... Готовы? Или это СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ степень прозрачности для платформы? Жду ответа на это разумное предложение.

Что касается эффективности античитерской системы, это всего лишь МНЕНИЕ, которое я, кстати, не разделяю, поскольку, насколько мне известно, не проводилось никаких независимых (или каких-либо) серьезных проверок.

Мое МНЕНИЕ основано на огромном количестве собранных статистических данных и на проведенных проверках, результаты которых я медленно, но верно публикую в своем блоге. Обычный здравый смысл подсказывает мне, что процент читеров НАМНОГО выше. Я уже представил ряд статистических аргументов (еще МНОГО), объясняющих мою оценку, но не услышал ни одного ФАКТИЧЕСКОГО аргумента от платформы.

Я отметил, что предложенная Дэнни цифра 3% противоречит РЕАЛЬНОМУ 1% забаненных титулованных игроков, это означает, что лишь один мошенник из трехполучает наказание.

Мне трудно понять, как эта информация может идти рука об руку с утверждением, что античитерская система работает великолепно.

Еще один КОНКРЕТНЫЙ вопрос: сколько всего титулованных игроков на платформе? И какое точное количество из них было забанено в настоящий момент? Я не думаю, что это должно быть большим секретом, учитывая, что с сегодняшнего дня мы стремимся к прозрачности. Не могли бы вы предоставить эти цифры? Потому что тогда каждый сможет вычислить процент УЖЕ ЗАБАНЕННЫХ титулованных игроков, и это может стать самой простой и убедительной отправной точкой для дискуссии на эту тему.

В общем, кроме энергии и уверенности, что, конечно,замечательно, я не увидел на видео никаких реальных аргументов и ответов на многие вопросы, которые у меня возникали в последнее время. Тем не менее считаю это хорошим началом и готов продолжать помогать платформе СНАЧАЛА понять, что цифра намного выше, чем они утверждают, а затем ПОДЕЛИТЬСЯ некоторыми интересными методами работы со статистикой.

У меня есть еще много важных вопросов, которые я хотел бы задать, но давайте сначала начнем с тех, которые приведены выше, и будем двигаться шаг за шагом. Надеюсь, мы вместе вылечим онлайн-шахматы от этой заразной болезни, ЧИТЕРСТВА или МОШЕННИЧЕСТВА, как вам больше нравится". (Орфография оригинала сохранена, — прим. ред. «СЭ»)

Александр Грищук. Фото Владимир Барский

Как к крысам

Поддержал Крамника и еще один супертитулованныйшахматист Александр Грищук. Трехкратный чемпион мира по блицу, двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад посвятил теме читерства 17-минутный прямой эфир на своем канале.

«Я думаю, что онлайн-шахматы в целом обречены. Но я считаю, что мы, шахматисты, можем кое-что сделать — прежде всего начать по-другому относиться к читерству. Сейчас отношение такое: «ну, читерит, ничего особенного», и это нужно менять. Не хочу сказать, что я — Д'Артаньян, а все вокруг нехорошие люди, нет, это и меня касается. Я тоже здороваюсь с людьми, которые, я уверен, являются читерами. Таких очень мало, буквально человека четыре. Я стараюсь лишний раз не разговаривать, но здороваться — здороваюсь, так что здесь есть и моя вина.

Я считаю, что отношение к этому должно стать совсем негативным, потому что это крысятничество. Ты воруешь деньги не у Chess.cоm или у ФИДЕ, не с «системой борешься». Нет, ты у своих коллег, товарищей воруешь. Отношение к таким людям должно стать как к крысам. Чтобы они становились полными изгоями в шахматной среде. Здесь ответственность на нас, на игроках, на мне в том числе. Как и в жизни, каждый из нас не может ничего сделать сам, но вместе мы можем сделать фактически все что угодно".

Грищук отметил, что не понимает, почему все пекутся о чувствах подозреваемых в читерстве.

«Если ты играл честно и тебя обвинили в читерстве — это лучший комплимент. Я мечтаю, чтобы меня обвинили в читерстве. Это будет значить, что наконец-то я здорово сыграл, хоть один турнир, одну партию. Игра с читеромдля честного человека — это дикий удар по психике. Когда ты проигрываешь читеру и не знаешь точно — ничего хуже нет. Ты полностью теряешь уверенность в себе. Во время такой партии ни одна идея не проходит, ни одна тактика не складывается. Тебя просто размазывают. Поэтому тут большой вопрос, чьи чувства нужно беречь».