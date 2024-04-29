Бобровский, Демко и Хеллебайк претендуют на награду «Везина трофи» в НХЛ

НХЛ назвала финальную тройку претендентов на награду «Везина трофи», вручаемую лучшему вратарю сезона в лиге. В тройку претендентов вошли россиянин Сергей Бобровский («Флорида»), Тэтчер Демко («Ванкувер») и Коннор Хеллебайк («Виннипег»). Ранее Бобровский уже дважды становился обладателем награды в 2013 и 2017 годах. Хеллебайк единственный раз выигрывал «Везину» в 2020 году. Действующим обладателем награды является вратарь «Бостона» Линус Улльмарк.