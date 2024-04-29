Бобровский, Демко и Хеллебайк претендуют на награду «Везина трофи» в НХЛ

Сегодня, 18:24
НХЛ назвала финальную тройку претендентов на награду «Везина трофи», вручаемую лучшему вратарю сезона в лиге.
В тройку претендентов вошли россиянин Сергей Бобровский («Флорида»), Тэтчер Демко («Ванкувер») и Коннор Хеллебайк («Виннипег»).
Ранее Бобровский уже дважды становился обладателем награды в 2013 и 2017 годах. Хеллебайк единственный раз выигрывал «Везину» в 2020 году.
Действующим обладателем награды является вратарь «Бостона» Линус Улльмарк.
Павел Леонидович
По мне Бобер заслужил.
29.04.2024
Деметрио
WC, не ври, твой прогноз Скиннер на Везину! Которого и близко нет!))
29.04.2024
World Sport
Жаль, что Хелли перегорел в ПО, но он заслужил это право игрой в регулярке, где по праву был лучшим. Слишком огромная нагрузка. А в ПО в первую очередь виноваты защи и напы. Шайфли, Коннор опять не тянут, и привозят минуса. Хвалёная защита развалилась, Морисси и Ко. А ведь у них состав не слабее, чем у Лавин. А по глубине даже интереснее. Может и тренер пожёстче нужен.
29.04.2024
World Sport
Хорошая тройка, достойная, согласен с составом, но приз должен достаться Хеллибаку! И, кстати, моя оценка киперов перед сезоном была, что лучшие американцы. Так и получилось. Дженнингс уже у Хелли, Везина на подходе.
29.04.2024