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НХЛ

Сегодня, 18:24

Бобровский, Демко и Хеллебайк претендуют на награду «Везина трофи» в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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НХЛ назвала финальную тройку претендентов на награду «Везина трофи», вручаемую лучшему вратарю сезона в лиге.

В тройку претендентов вошли россиянин Сергей Бобровский («Флорида»), Тэтчер Демко («Ванкувер») и Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

Ранее Бобровский уже дважды становился обладателем награды в 2013 и 2017 годах. Хеллебайк единственный раз выигрывал «Везину» в 2020 году.

Действующим обладателем награды является вратарь «Бостона» Линус Улльмарк.

Коннор Хеллебайк
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
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  • Павел Леонидович

    По мне Бобер заслужил.

    29.04.2024

  • Деметрио

    WC, не ври, твой прогноз Скиннер на Везину! Которого и близко нет!))

    29.04.2024

  • World Sport

    Жаль, что Хелли перегорел в ПО, но он заслужил это право игрой в регулярке, где по праву был лучшим. Слишком огромная нагрузка. А в ПО в первую очередь виноваты защи и напы. Шайфли, Коннор опять не тянут, и привозят минуса. Хвалёная защита развалилась, Морисси и Ко. А ведь у них состав не слабее, чем у Лавин. А по глубине даже интереснее. Может и тренер пожёстче нужен.

    29.04.2024

  • World Sport

    Хорошая тройка, достойная, согласен с составом, но приз должен достаться Хеллибаку! И, кстати, моя оценка киперов перед сезоном была, что лучшие американцы. Так и получилось. Дженнингс уже у Хелли, Везина на подходе.

    29.04.2024

    • Никита Гребенкин подписал трехлетний контракт с «Торонто»