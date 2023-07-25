Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:30

«Если кто-то и может в третий раз выиграть турнир претендентов, то это Ян». Чемпион Европы — о Непомнящем, Карлсене и Артемьеве

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Шахматист Ян Непомнящий.
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Евгений Томашевский считает, что Кубок мира-2023 выиграет кто-то из топ-10 стартового листа.

Один из сильнейших российский гроссмейстеров последнего 20-летия Евгений Томашевский на прошлой неделе сыграл на «Турнире звезд» в рамках Moscow Open-2023. Двукратный чемпион России сумел обойти Александра Грищука и Сергея Карякина, но в финале уступил Владиславу Артемьеву. Все решилось в увлекательном Армагеддоне. После турнира «СЭ» побеседовал с 36-летним гроссмейстером о его планах на 2023 год и приближающемся Кубке мира. Также победитель командного чемпионата мира-2009 высказал интересную точку зрения относительного того, почему элитные шахматисты постепенно теряют хватку в классическом контроле.

Рискну предположить, что в Торонто-2024 мы увидим два новых имени

— В финале Moscow Open-2023 вы в драматичном матче уступили Владиславу Артемьеву. Можно сказать, что он наряду с Андреем Есипенко — это две главные молодые надежды российских шахмат?

— Не думаю, что мне корректно расставлять ранжир. С одной стороны, я еще сам не закончил. С другой, со всеми нашими шахматистами в отличных отношениях. К тому же есть разный временной контроль. В классику будет один ранжир, в рапид — другой, в блиц — третий. В целом понятно, что Артемьев — один из сильнейших шахматистов страны, но его нельзя назвать молодым по нынешним меркам. В 25 лет он мощнейший гроссмейстер в самом расцвете сил.

— Недавно Доммараджу Гукеш добрался до рейтинга 2750 в 17 лет. Не так давно его ровесник Рамешбабу Прагнананда пересек отметку в 2700...

— Да, про них действительно можно сказать, что это молодые ребята, которые реализовывают свой потенциал. У Влада тоже огромный талант. Весь вопрос в его использовании.

— При этом Артемьев пропускает Кубок мира-2023...

— Это большая потеря, но так сложилась ситуация. Всегда будет кто-то, на ком заканчивается список приглашений. Жаль, что в этот раз таким человеком стал Артемьев. Для меня это странно, но на этом турнире шахматная жизнь не заканчивается. Как только Влад будет играть, — всем себя покажет.

Шахматист Владислав Артемьев.
Владислав Артемьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Пока в основном он проявляет себя только на сильных турнирах с коротким контролем.

— Он всегда был силен в рапид и особенно в блиц. Однозначно он один из сильнейших в мире в этом контроле. Парадоксально, что Артемьев массово не берет медали на декабрьских чемпионатах мира по быстрым шахматам. Все время наверху, в четверке-пятерке. По теории вероятности в ближайшие годы должен если не выиграть, то очень близко подойти к этому.

— Раз мы заговорили про Кубок мира, на ваш взгляд, Магнус Карлсен — фаворит?

— В Кубке мира тяжело назвать фаворита, турнир крайне непредсказуемый. Магнус играет в нем три раза, но никогда не выигрывал (в 2005 году занял десятое место, в 2007 и 2021 году доходил до полуфиналов). Думаю, что в этот раз также будет много сенсаций и неожиданностей. Но выиграет кто-то из топ-10 стартового листа. А вот кто это будет — сказать трудно.

Хикару Накамура и&nbsp;Магнус Карлсен. Карлсен упустил шанс стать чемпионом по сверхбыстрым шахматам. У женщин выиграла россиянка

— Россияне Алексей Сарана и Александр Предке, сменившие спортивное гражданство после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию, сыграют на Кубке мира за Сербию. Их уход (а также Кирилла Алексеенко, Григория Опарина, Александра Мотылева) — большая потеря для российских шахмат?

— Я не хочу оценивать, у каждого своя история. Безусловно, лучше бы они представляли Россию, но надо принять это как данность, как их выбор. Тем не менее я верю в российские шахматы. У нас свято место пусто не бывает.

— На Кубке мира будет разыграно три места на турнир претендентов, а не два. Это плюс?

— Безусловно, это повысит зрелищность. Матч за третье место приобретает особый статус. Тем более где еще разыгрывать места в турнир претендентов, если не на Кубке мира и «Большой швейцарке»? Чем больше будет именно разыгранных мест, а не распределенных по рейтингу или номинации, тем интереснее. Шахматный мир в этом нуждается.

— Фабиано Каруана считает, что на турнире претендентов-2024 мы вряд ли увидим кого-то из молодых талантов. Согласны с ним?

— Сильно не уверен в этом. На мой взгляд, в классике элитные шахматисты чуть потеряли хватку. Думаю, кто-то из молодежи их подвинет. Ожидаю, что Гукеш, Абдусатторов, Прагнананда вполне могут завоевать путевки. Тот же Эригайси, если пойдет игра. Рискну предположить, что в Торонто мы увидим два новых имени. А если учитывать, что шесть мест распределяются по спортивному принципу, то может выстрелить и кто-то из игроков моего поколения. С рейтингом 2720-2730, которые были несколько забыты из-за ковида, но вполне могут сыграть отличный турнир. Если вы вспомните, то на последних «швейцарках» очень близки к победе были Кирилл Алексеенко, Александр Предке, Никита Витюгов... В этот раз, думаю, тоже многие могут претендовать на два места, которые будут разыграны на острове Мэн.

Шахматист Магнус Карлсен.
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Магнус своей карьерой заслужил делать все что хочет

— Увидим ли мы в Торонто-2024 Карлсена?

— С одной стороны, он может не волноваться за свое место на турнире претендентов (путевку в Торонто получит один шахматист с самым высоким рейтингом на 1 января 2024 года из числа тех, кто не отобрался на соревнования ранее. — Прим. «СЭ»). С другой, есть ли у него мотивация. Если он отказался от матча в Астане, то есть ли смысл ехать в Канаду?

Магнус своей карьерой заслужил делать все что хочет. Сейчас он развлекается как может, и, думаю, ни один человек в мире, даже из его окружения, не раскинет прогнозировать что он будет делать в следующем году. Потому что это, скорее всего, будет решаться чуть ли не по настроению, в котором Магнус будет пребывать в январе — феврале 2024-го.

— Какие у него цели еще могу быть в классике? Достичь отметки 2900, видимо, нереально...

— Карлсен по-прежнему номер один с запасом. Когда он играет всерьез, то с ним очень сложно кому-либо конкурировать, но добраться до 2900 будет чрезвычайно сложно. Даже чисто математически. Сейчас в шахматном мире идет дефляция рейтинга. У конкурентов Магнуса рейтинг значительно ниже. Поэтому он должен обыгрывать сильных игроков разгромно. Вот если бы у трех-четырех преследователей норвежца рейтинг был 2820-2825, то шансы бы появились.

— Вы поняли, зачем ФИДЕ приняла решение по дефляции рейтинга?

— Честно — нет. Насколько я понимаю, сейчас идет дискуссия по этому вопросу, учитывая, что у многих гроссмейстеров есть вопросы к этой системе. Так что, может быть, ситуация улучшится.

Магнус Карлсен. Шахматный мир замер в ожидании решения Карлсена. Неужели Магнус сыграет в турнире претендентов в Торонто-2024?

— Вы сказали, что элитные шахматисты потеряли хватку. Об этом говорит и уже упомянутый Каруана, который считает, что за последние годы из топов прибавил только Хикару Накамура. Остальные регрессируют. В чем причины этого?

— Фабиано виднее. Я не добирался до этого уровня, хотя и был близко.

На мой взгляд, прогресс — это вопрос мотивации. А для топ-шахматистов она довольно снижена. Вне зависимости от результатов они имеют вполне комфортное существование, довольно редко выступают по гамбургскому счету. Как в большом теннисе, если ты проваливаешь несколько турниров «Большого шлема», то серьезно опускаешься в рейтинге, перестаешь попадать в список «сеяных». То есть в шахматах сама система турниров на высоком уровне не предполагает настоящую мотивацию для элиты.

Еще важный момент — они бесконечно играют друг с другом. Не только вживую с разным контролем, но и бесконечное количество онлайн-турниров. И от этого психологически устаешь. Возьмем для примера Moscow Open-2023. Я давно не играл с Артемьевым, Карякиным и Грищуком. Поэтому мне было очень интересно вновь с ними посоперничать. Но если мы будем играть в таком составе каждый месяц, то устанем от этого. Новизна очень важна.

Шахматист Петр Свидлер.
Петр Свидлер.
Фото Владимир Барский

Готов общаться со Свидлером и пять, и десять часов

— Вы комментировали матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня на Levitov Chess в компании Петра Свидлера. Как вам этот опыт?

— Петр — фантастический комментатор, один из лучших в мире. Поэтому большой честью было находиться с ним в эфире, поучиться у него. Так что получил не только опыт, но и чистое удовольствие.

— Действительно, поразительно, но от комментариев Свидлера не устаешь и после пяти часов эфира.

— Согласен. Готов общаться с ним и пять, и десять часов. К сожалению, когда я приходил на эфир, то в трех из четырех партий были сыграны быстрые ничьи, хотя в целом матч был очень результативным. Так совпало. Поэтому провели со Свидлером чуть меньше времени в эфире, чем хотелось бы. Зрители даже шутили, что если Яну нужна ничья, то зовите Томашевского.

— Что вы почувствовали, когда Ян проиграл решающую партию на тай-брейке?

— Хочется сказать — боль, но это слишком громко по сравнению с тем, что чувствовал Ян. Сильно переживал, болел за него. Я упускал много шансов в своей карьере, не такого масштаба, но понимаю, о чем идет речь. Это очень обидно. Недавно Ян давал интервью и рассказывал, какое тяжелейшее разочарование он пережил.

Ян&nbsp;Непомнящий. Непомнящий не хочет играть за сборную России. Но разве у него есть такая возможность?

— Непомнящий еще поборется за корону?

— Верю в его сумасшедший спортивный характер. Если кто-то и может в третий раз выиграть турнир претендентов, то только он.

— Какие у вас планы на 2023 год?

— Хочу принять участие в суперфинале чемпионата России, который состоится в Санкт-Петербурге. Если, конечно, не случится каких-то форс-мажоров. Много работаю над шахматами, но игровой практики не хватает. Особенно в классике. Так что посмотрим, как у меня получится сыграть в Северной столице. Дальше будет видно.

— А как насчет «Большой швейцарки»?

— Это тяжелый турнир с точки зрения визы и логистики, поэтому не загадываю так далеко.

Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
Обсудить
Читайте также
Тактика 1-го тура РПЛ: Смолов — глубинный плеймейкер, свежая роль Мозеса и кризисные решения Федотова
История жизни президента UFC Даны Уайта
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Выиграть Кубок мира престижнее, чем выступить на турнире претендентов». Грищук — о нехватке соревнований по нокаут-системе