«Если кто-то и может в третий раз выиграть турнир претендентов, то это Ян». Чемпион Европы — о Непомнящем, Карлсене и Артемьеве

Евгений Томашевский считает, что Кубок мира-2023 выиграет кто-то из топ-10 стартового листа.

Один из сильнейших российский гроссмейстеров последнего 20-летия Евгений Томашевский на прошлой неделе сыграл на «Турнире звезд» в рамках Moscow Open-2023. Двукратный чемпион России сумел обойти Александра Грищука и Сергея Карякина, но в финале уступил Владиславу Артемьеву. Все решилось в увлекательном Армагеддоне. После турнира «СЭ» побеседовал с 36-летним гроссмейстером о его планах на 2023 год и приближающемся Кубке мира. Также победитель командного чемпионата мира-2009 высказал интересную точку зрения относительного того, почему элитные шахматисты постепенно теряют хватку в классическом контроле.

Рискну предположить, что в Торонто-2024 мы увидим два новых имени

— В финале Moscow Open-2023 вы в драматичном матче уступили Владиславу Артемьеву. Можно сказать, что он наряду с Андреем Есипенко — это две главные молодые надежды российских шахмат?

— Не думаю, что мне корректно расставлять ранжир. С одной стороны, я еще сам не закончил. С другой, со всеми нашими шахматистами в отличных отношениях. К тому же есть разный временной контроль. В классику будет один ранжир, в рапид — другой, в блиц — третий. В целом понятно, что Артемьев — один из сильнейших шахматистов страны, но его нельзя назвать молодым по нынешним меркам. В 25 лет он мощнейший гроссмейстер в самом расцвете сил.

— Недавно Доммараджу Гукеш добрался до рейтинга 2750 в 17 лет. Не так давно его ровесник Рамешбабу Прагнананда пересек отметку в 2700...

— Да, про них действительно можно сказать, что это молодые ребята, которые реализовывают свой потенциал. У Влада тоже огромный талант. Весь вопрос в его использовании.

— При этом Артемьев пропускает Кубок мира-2023...

— Это большая потеря, но так сложилась ситуация. Всегда будет кто-то, на ком заканчивается список приглашений. Жаль, что в этот раз таким человеком стал Артемьев. Для меня это странно, но на этом турнире шахматная жизнь не заканчивается. Как только Влад будет играть, — всем себя покажет.

Владислав Артемьев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Пока в основном он проявляет себя только на сильных турнирах с коротким контролем.

— Он всегда был силен в рапид и особенно в блиц. Однозначно он один из сильнейших в мире в этом контроле. Парадоксально, что Артемьев массово не берет медали на декабрьских чемпионатах мира по быстрым шахматам. Все время наверху, в четверке-пятерке. По теории вероятности в ближайшие годы должен если не выиграть, то очень близко подойти к этому.

— Раз мы заговорили про Кубок мира, на ваш взгляд, Магнус Карлсен — фаворит?

— В Кубке мира тяжело назвать фаворита, турнир крайне непредсказуемый. Магнус играет в нем три раза, но никогда не выигрывал (в 2005 году занял десятое место, в 2007 и 2021 году доходил до полуфиналов). Думаю, что в этот раз также будет много сенсаций и неожиданностей. Но выиграет кто-то из топ-10 стартового листа. А вот кто это будет — сказать трудно.

— Россияне Алексей Сарана и Александр Предке, сменившие спортивное гражданство после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию, сыграют на Кубке мира за Сербию. Их уход (а также Кирилла Алексеенко, Григория Опарина, Александра Мотылева) — большая потеря для российских шахмат?

— Я не хочу оценивать, у каждого своя история. Безусловно, лучше бы они представляли Россию, но надо принять это как данность, как их выбор. Тем не менее я верю в российские шахматы. У нас свято место пусто не бывает.

— На Кубке мира будет разыграно три места на турнир претендентов, а не два. Это плюс?

— Безусловно, это повысит зрелищность. Матч за третье место приобретает особый статус. Тем более где еще разыгрывать места в турнир претендентов, если не на Кубке мира и «Большой швейцарке»? Чем больше будет именно разыгранных мест, а не распределенных по рейтингу или номинации, тем интереснее. Шахматный мир в этом нуждается.

— Фабиано Каруана считает, что на турнире претендентов-2024 мы вряд ли увидим кого-то из молодых талантов. Согласны с ним?

— Сильно не уверен в этом. На мой взгляд, в классике элитные шахматисты чуть потеряли хватку. Думаю, кто-то из молодежи их подвинет. Ожидаю, что Гукеш, Абдусатторов, Прагнананда вполне могут завоевать путевки. Тот же Эригайси, если пойдет игра. Рискну предположить, что в Торонто мы увидим два новых имени. А если учитывать, что шесть мест распределяются по спортивному принципу, то может выстрелить и кто-то из игроков моего поколения. С рейтингом 2720-2730, которые были несколько забыты из-за ковида, но вполне могут сыграть отличный турнир. Если вы вспомните, то на последних «швейцарках» очень близки к победе были Кирилл Алексеенко, Александр Предке, Никита Витюгов... В этот раз, думаю, тоже многие могут претендовать на два места, которые будут разыграны на острове Мэн.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Магнус своей карьерой заслужил делать все что хочет

— Увидим ли мы в Торонто-2024 Карлсена?

— С одной стороны, он может не волноваться за свое место на турнире претендентов (путевку в Торонто получит один шахматист с самым высоким рейтингом на 1 января 2024 года из числа тех, кто не отобрался на соревнования ранее. — Прим. «СЭ»). С другой, есть ли у него мотивация. Если он отказался от матча в Астане, то есть ли смысл ехать в Канаду?

Магнус своей карьерой заслужил делать все что хочет. Сейчас он развлекается как может, и, думаю, ни один человек в мире, даже из его окружения, не раскинет прогнозировать что он будет делать в следующем году. Потому что это, скорее всего, будет решаться чуть ли не по настроению, в котором Магнус будет пребывать в январе — феврале 2024-го.

— Какие у него цели еще могу быть в классике? Достичь отметки 2900, видимо, нереально...

— Карлсен по-прежнему номер один с запасом. Когда он играет всерьез, то с ним очень сложно кому-либо конкурировать, но добраться до 2900 будет чрезвычайно сложно. Даже чисто математически. Сейчас в шахматном мире идет дефляция рейтинга. У конкурентов Магнуса рейтинг значительно ниже. Поэтому он должен обыгрывать сильных игроков разгромно. Вот если бы у трех-четырех преследователей норвежца рейтинг был 2820-2825, то шансы бы появились.

— Вы поняли, зачем ФИДЕ приняла решение по дефляции рейтинга?

— Честно — нет. Насколько я понимаю, сейчас идет дискуссия по этому вопросу, учитывая, что у многих гроссмейстеров есть вопросы к этой системе. Так что, может быть, ситуация улучшится.

— Вы сказали, что элитные шахматисты потеряли хватку. Об этом говорит и уже упомянутый Каруана, который считает, что за последние годы из топов прибавил только Хикару Накамура. Остальные регрессируют. В чем причины этого?

— Фабиано виднее. Я не добирался до этого уровня, хотя и был близко.

На мой взгляд, прогресс — это вопрос мотивации. А для топ-шахматистов она довольно снижена. Вне зависимости от результатов они имеют вполне комфортное существование, довольно редко выступают по гамбургскому счету. Как в большом теннисе, если ты проваливаешь несколько турниров «Большого шлема», то серьезно опускаешься в рейтинге, перестаешь попадать в список «сеяных». То есть в шахматах сама система турниров на высоком уровне не предполагает настоящую мотивацию для элиты.

Еще важный момент — они бесконечно играют друг с другом. Не только вживую с разным контролем, но и бесконечное количество онлайн-турниров. И от этого психологически устаешь. Возьмем для примера Moscow Open-2023. Я давно не играл с Артемьевым, Карякиным и Грищуком. Поэтому мне было очень интересно вновь с ними посоперничать. Но если мы будем играть в таком составе каждый месяц, то устанем от этого. Новизна очень важна.

Петр Свидлер. Фото Владимир Барский

Готов общаться со Свидлером и пять, и десять часов

— Вы комментировали матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня на Levitov Chess в компании Петра Свидлера. Как вам этот опыт?

— Петр — фантастический комментатор, один из лучших в мире. Поэтому большой честью было находиться с ним в эфире, поучиться у него. Так что получил не только опыт, но и чистое удовольствие.

— Действительно, поразительно, но от комментариев Свидлера не устаешь и после пяти часов эфира.

— Согласен. Готов общаться с ним и пять, и десять часов. К сожалению, когда я приходил на эфир, то в трех из четырех партий были сыграны быстрые ничьи, хотя в целом матч был очень результативным. Так совпало. Поэтому провели со Свидлером чуть меньше времени в эфире, чем хотелось бы. Зрители даже шутили, что если Яну нужна ничья, то зовите Томашевского.

— Что вы почувствовали, когда Ян проиграл решающую партию на тай-брейке?

— Хочется сказать — боль, но это слишком громко по сравнению с тем, что чувствовал Ян. Сильно переживал, болел за него. Я упускал много шансов в своей карьере, не такого масштаба, но понимаю, о чем идет речь. Это очень обидно. Недавно Ян давал интервью и рассказывал, какое тяжелейшее разочарование он пережил.

— Непомнящий еще поборется за корону?

— Верю в его сумасшедший спортивный характер. Если кто-то и может в третий раз выиграть турнир претендентов, то только он.

— Какие у вас планы на 2023 год?

— Хочу принять участие в суперфинале чемпионата России, который состоится в Санкт-Петербурге. Если, конечно, не случится каких-то форс-мажоров. Много работаю над шахматами, но игровой практики не хватает. Особенно в классике. Так что посмотрим, как у меня получится сыграть в Северной столице. Дальше будет видно.

— А как насчет «Большой швейцарки»?

— Это тяжелый турнир с точки зрения визы и логистики, поэтому не загадываю так далеко.