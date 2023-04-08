Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:00

«Непомнящему лучше не доводить дело до напряженной концовки». Ананд — о матче за корону, Фишере и Карлсене

Тимур Ганеев
Корреспондент
Шахматист Ян Непомнящий
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
Шахматист Дин Лижэнь
Дин Лижэнь.
Фото Global Look Press
Шахматист Магнус Карлсен
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
15-й чемпион мира ждет от гроссмейстеров искрометной игры.

Вишванатан Ананд — единственный шахматист планеты, который становился чемпионом мира сразу по трем системам: круговой, нокаут-системе и матчевой. В Астану 53-летний индиец прибыл не только в статусе первого вице-президента ФИДЕ (и действующего игрока — сейчас в топ-10 рейтинга ФИДЕ), но и комментатора матча за мировую шахматную корону. В беседе с корреспондентом «СЭ» 15-й чемпион мира назвал сильные стороны претендентов, шахматиста из прошлого, с которым бы хотел сыграть, и рассказал забавный случай из своей жизни.

Лучшие матчи за корону

— Ваш любимый матч на первенство мира, в котором вы играли?

— Я бы назвал свой матч в Бонне с Владимиром Крамником. Тогда мне удалось выиграть три партии и досрочно обеспечить себе победу. Ну и в целом я сильно играл тогда, был очень хорошо готов, смог удивить очень сильно оппонента дебютными новинками.

— А любимый матч в истории?

— Сложно выделить один. Назову топ-3. Точно заслуживает внимания матч Бобби Фишера и Бориса Спасского. За ним следил весь мир, в США тогда был невероятный подъем шахмат. Плюс этот матч очень сильно помог будущим поколениям элитных гроссмейстеров. Благодаря усилиям Фишера и его команды гонорары за победу в матче за корону значительно выросли. Особняком стоит и безлимитный матч Гарри Каспарова (признан в России иностранным агентом. — «СЭ») и Анатолия Карпова (проходил с сентября 1984 года по февраля 1985 года в Москве и стал рекордным по количеству партий (48). Матч был прерван президентом ФИДЕ Флоренсио Кампоманесом при счете 5:3 по победам в пользу Карпова при 40 ничьих, осенью 1985 года между теми же соперниками состоялся новый матч). Это была битва титанов. И, наконец, выделю матч Александра Алехина и Хосе-Рауля Капабланки. В Алехина тогда никто не верил, но он сумел обыграть фаворита в очень красивом стиле. Пожалуй, это главный апсет в истории шахмат.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Дин Лижэнь. Дин сравнил свой стиль с искусственным интеллектом, Ян — с обезьяной «в плохие дни». Странная пресс-конференция претендентов

— Спасский рассказывал «СЭ», что у него на столе стоит фотография Бобби Фишера. А кого бы вы могли назвать самым принципиальным оппонентом в вашей карьере?

— У Бобби и Бориса особая связь, я бы даже сказал, легендарная. Они через многое прошли и общались уже после завершения карьеры. У меня нет таких соперников. В разные периоды жизни я встречался с великими шахматистами: Каспаров, Крамник, Карлсен, Топалов, Гельфанд. Выделить кого-то одного из них было бы неправильно. Каждый гениален по-своему. Поэтому на моем столе стоит фотография моей семьи (смеется).

— С кем из игроков прошлого вы бы хотели сыграть?

— Мне часто задают этот вопрос, а я всегда называю Пола Морфи (американский шахматист; один из сильнейших игроков в мире в середине XIX века. — «СЭ»). Это выдающийся мастер, я многое у него перенял. В первую очередь гармоничность игры.

Шахматист Дин Лижэнь
Дин Лижэнь.
Фото Global Look Press

Сила Дина

— С Казахстаном у вас есть какая-нибудь запоминающаяся история?

— Наверное, нет. Я тут всего второй раз. Впервые это произошло в 2006 году. Поэтому, если честно, сейчас пребываю в восторге от Астаны. Это современный город с красивой инфраструктурой. Чувствуется, что экономика страны находится на подъеме. Церемония открытия была великолепной, теперь ждем, что и шахматисты покажут искрометную игру, и мы все надолго запомним этот матч.

— Кого бы назвали фаворитом?

— Чуть-чуть больше шансов у Непомнящего. Все-таки у него уже есть опыт чемпионского матча, а это очень важно. По себе знаю. Второй матч точно играешь поувереннее. Плюс в последние годы Ян имел постоянную игровую практику против соперников своего уровня, что не скажешь про Дина. Из-за ковидных ограничений Лижэнь не мог принимать предложения на крупные турниры. Это может сказаться.

Ян&nbsp;Непомнящий (слева) и&nbsp;Дин Лижэнь (справа) на&nbsp;церемонии открытия матча на&nbsp;шахматную корону. Претенденты выбрали кресла, а робот провел жеребьевку. Как начался чемпионский матч

— В чем сила Лижэня?

— Дин — прекрасный шахматист. Выиграть у него партию чрезвычайно сложно. Все мы помним его серию, когда он не проигрывал в классику 100 партий подряд. Это очень серьезный показатель. Он умеет спасаться из практически безнадежных ситуаций. Плюс у него хорошая физическая подготовка. Дин почти всегда очень силен в концовках турниров. Наверняка команда Непомнящего это понимает.

— То есть Непомнящему лучше не доводить дело до концовки?

— Можно и так сказать.

— Допускаете, что в матче не будет результативных партий и все решится на тай-брейке?

— Этого исключать нельзя. Но всерьез рассуждать на эту тему можно будет только после первых нескольких партий.

Шахматист Магнус Карлсен
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Магнус и случай в поезде

— Сейчас есть мощная дискуссия, что из-за отказа Магнуса Карлсена чемпионский титул обесценился. Вы согласны с этим?

— Нет. Победитель матча станет 17-м чемпионом мира. И это не должно вызывать сомнений. Жаль, что Магнус отказался играть, но это его выбор. С ним или без него, чемпионский цикл должен завершиться.

— Магнус окончательно разочаровался в классических шахматах или мы еще увидим его в чемпионском цикле?

— На этот вопрос может ответить только Магнус. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся.

Ян&nbsp;Непомнящий. Момент истины для Непомнящего. Сможет ли Ян вернуть шахматную корону в Россию?

— Что бы вы посоветовали почитать любителям шахмат?

— Я бы посоветовал книги, на которых вырос. «Учебник шахматной игры» авторства Капабланки. Еще очень нравится книги Бориса Гельфанда, но они подойдут скорее тем, кто занимается шахматами более-менее регулярно.

— У вас есть какой-то комичный случай, связанный с шахматами?

—Однажды в поезде в Индии я встретил мужчину, который начал расспрашивать, чем я занимаюсь. Я, говорю, шахматист. Он спросил, учусь ли я где-то, есть ли у меня работа. Я сказал: «Нет, я шахматист, зарабатываю этим на жизнь». Он говорит: «Окей, может, твой отец богатый?» Я говорю: «Нет-нет, я зарабатываю шахматами себе на жизнь». Он очень удивился и говорит: «Ты такой молодой, не подумай плохого, но это правда очень рискованная карьера. Если ты, конечно, не Ананд».

Вишванатан Ананд
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дин сравнил свой стиль с искусственным интеллектом, Ян — с обезьяной «в плохие дни». Странная пресс-конференция претендентов