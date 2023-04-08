«Непомнящему лучше не доводить дело до напряженной концовки». Ананд — о матче за корону, Фишере и Карлсене

15-й чемпион мира ждет от гроссмейстеров искрометной игры.

Вишванатан Ананд — единственный шахматист планеты, который становился чемпионом мира сразу по трем системам: круговой, нокаут-системе и матчевой. В Астану 53-летний индиец прибыл не только в статусе первого вице-президента ФИДЕ (и действующего игрока — сейчас в топ-10 рейтинга ФИДЕ), но и комментатора матча за мировую шахматную корону. В беседе с корреспондентом «СЭ» 15-й чемпион мира назвал сильные стороны претендентов, шахматиста из прошлого, с которым бы хотел сыграть, и рассказал забавный случай из своей жизни.

Лучшие матчи за корону

— Ваш любимый матч на первенство мира, в котором вы играли?

— Я бы назвал свой матч в Бонне с Владимиром Крамником. Тогда мне удалось выиграть три партии и досрочно обеспечить себе победу. Ну и в целом я сильно играл тогда, был очень хорошо готов, смог удивить очень сильно оппонента дебютными новинками.

— А любимый матч в истории?

— Сложно выделить один. Назову топ-3. Точно заслуживает внимания матч Бобби Фишера и Бориса Спасского. За ним следил весь мир, в США тогда был невероятный подъем шахмат. Плюс этот матч очень сильно помог будущим поколениям элитных гроссмейстеров. Благодаря усилиям Фишера и его команды гонорары за победу в матче за корону значительно выросли. Особняком стоит и безлимитный матч Гарри Каспарова (признан в России иностранным агентом. — «СЭ») и Анатолия Карпова (проходил с сентября 1984 года по февраля 1985 года в Москве и стал рекордным по количеству партий (48). Матч был прерван президентом ФИДЕ Флоренсио Кампоманесом при счете 5:3 по победам в пользу Карпова при 40 ничьих, осенью 1985 года между теми же соперниками состоялся новый матч). Это была битва титанов. И, наконец, выделю матч Александра Алехина и Хосе-Рауля Капабланки. В Алехина тогда никто не верил, но он сумел обыграть фаворита в очень красивом стиле. Пожалуй, это главный апсет в истории шахмат.

— Спасский рассказывал «СЭ», что у него на столе стоит фотография Бобби Фишера. А кого бы вы могли назвать самым принципиальным оппонентом в вашей карьере?

— У Бобби и Бориса особая связь, я бы даже сказал, легендарная. Они через многое прошли и общались уже после завершения карьеры. У меня нет таких соперников. В разные периоды жизни я встречался с великими шахматистами: Каспаров, Крамник, Карлсен, Топалов, Гельфанд. Выделить кого-то одного из них было бы неправильно. Каждый гениален по-своему. Поэтому на моем столе стоит фотография моей семьи (смеется).

— С кем из игроков прошлого вы бы хотели сыграть?

— Мне часто задают этот вопрос, а я всегда называю Пола Морфи (американский шахматист; один из сильнейших игроков в мире в середине XIX века. — «СЭ»). Это выдающийся мастер, я многое у него перенял. В первую очередь гармоничность игры.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Сила Дина

— С Казахстаном у вас есть какая-нибудь запоминающаяся история?

— Наверное, нет. Я тут всего второй раз. Впервые это произошло в 2006 году. Поэтому, если честно, сейчас пребываю в восторге от Астаны. Это современный город с красивой инфраструктурой. Чувствуется, что экономика страны находится на подъеме. Церемония открытия была великолепной, теперь ждем, что и шахматисты покажут искрометную игру, и мы все надолго запомним этот матч.

— Кого бы назвали фаворитом?

— Чуть-чуть больше шансов у Непомнящего. Все-таки у него уже есть опыт чемпионского матча, а это очень важно. По себе знаю. Второй матч точно играешь поувереннее. Плюс в последние годы Ян имел постоянную игровую практику против соперников своего уровня, что не скажешь про Дина. Из-за ковидных ограничений Лижэнь не мог принимать предложения на крупные турниры. Это может сказаться.

— В чем сила Лижэня?

— Дин — прекрасный шахматист. Выиграть у него партию чрезвычайно сложно. Все мы помним его серию, когда он не проигрывал в классику 100 партий подряд. Это очень серьезный показатель. Он умеет спасаться из практически безнадежных ситуаций. Плюс у него хорошая физическая подготовка. Дин почти всегда очень силен в концовках турниров. Наверняка команда Непомнящего это понимает.

— То есть Непомнящему лучше не доводить дело до концовки?

— Можно и так сказать.

— Допускаете, что в матче не будет результативных партий и все решится на тай-брейке?

— Этого исключать нельзя. Но всерьез рассуждать на эту тему можно будет только после первых нескольких партий.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Магнус и случай в поезде

— Сейчас есть мощная дискуссия, что из-за отказа Магнуса Карлсена чемпионский титул обесценился. Вы согласны с этим?

— Нет. Победитель матча станет 17-м чемпионом мира. И это не должно вызывать сомнений. Жаль, что Магнус отказался играть, но это его выбор. С ним или без него, чемпионский цикл должен завершиться.

— Магнус окончательно разочаровался в классических шахматах или мы еще увидим его в чемпионском цикле?

— На этот вопрос может ответить только Магнус. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся.

— Что бы вы посоветовали почитать любителям шахмат?

— Я бы посоветовал книги, на которых вырос. «Учебник шахматной игры» авторства Капабланки. Еще очень нравится книги Бориса Гельфанда, но они подойдут скорее тем, кто занимается шахматами более-менее регулярно.

— У вас есть какой-то комичный случай, связанный с шахматами?

—Однажды в поезде в Индии я встретил мужчину, который начал расспрашивать, чем я занимаюсь. Я, говорю, шахматист. Он спросил, учусь ли я где-то, есть ли у меня работа. Я сказал: «Нет, я шахматист, зарабатываю этим на жизнь». Он говорит: «Окей, может, твой отец богатый?» Я говорю: «Нет-нет, я зарабатываю шахматами себе на жизнь». Он очень удивился и говорит: «Ты такой молодой, не подумай плохого, но это правда очень рискованная карьера. Если ты, конечно, не Ананд».