Федосеев, Костенюк и Сарана. Главные потери российских шахмат после перехода в АШФ

Или в наших шахматах свято место пусто не бывает?

При переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию ФИДЕ оставила шанс игрокам остаться в Европейском шахматном союзе (ECU). «До 31 августа игрокам, ранее принадлежавшим к ФШР, будет разрешено представлять новую федерацию с немедленным вступлением в силу начиная со следующего дня подачи заявки, без каких-либо ограничений», — отмечали в организации.

В прежние времена, чтобы сменить федерацию, спортсмену приходилось выплачивать за это компенсацию пострадавшей стороне или отбывать годичный «карантин». Так было со многими известными игроками, самый яркий пример — филиппинец Уэсли Со, чей переход в США был не только крайне болезненным, но еще и долгим. Да та же Александра Костенюк целый год должна была ждать, чтобы бесплатно перебраться из России в Швейцарию.

Но на три месяца все формальности для россиян были упрощены. Эта ситуация чем-то напоминала 1992 год: тогда многие советские шахматисты после распада СССР моментально разлетелись по миру. В этот раз миграция гроссмейстеров из России также получилось довольно мощной (переход осуществили 13 гроссмейстеров). Это может существенно повлиять на расстановку сил на той же Всемирной шахматной олимпиаде, где могут резко усилиться сборные сразу нескольких европейских стран. Давайте посмотрим, кто больше всего выиграл от переманивания российских игроков.

Владимир Федосеев. Фото Этери Кублашвили

Словения

В топ-100 рейтинга ФИДЕ нет ни одного представителя Словении, а на последней олимпиаде словенцы заняли скромное 50-е место. В 2024 году у них есть все шансы улучшить этот результат, ведь в команду перешли сразу два сильных российских шахматиста. За первой доской будет играть один из главных талантов своего поколения Владимир Федосеев. 28-летний уроженец Санкт-Петербурга доходил до четвертьфинала и полуфинала Кубка мира, играл в финале ЧМ по рапиду (уступил Виши Ананду), через жесткое сито отобрался на чемпионат мира-2022 по шахматам Фишера. Владимир — универсальный игрок (входит в топ-10 рапид-рейтинга и топ-15 блиц-рейтинга), который несколько раз был близок к тому, чтобы пробиться в турнир претендентов.

«Это решение, меняющее всю жизнь. Это вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях», — сказал Федосеев в интервью Chess.com. Гроссмейстер высказал надежду, что ему больше не придется менять спортивное гражданство. «Я сделал свой выбор и всерьез хочу выступать за Словению еще много лет», — добавил он. Уже под флагом Словении Федосеев будет выступать на Кубке мира. Как и Антон Демченко. Чемпион Европы-2021 займет вторую доску, но вряд ли о его уходе стоит так же горевать, как о решении Федосеева.

Сейчас гроссмейстеру уже 35 лет, и он располагается во второй сотне рейтинга, успех на ЧЕ-2021 в Рейкьявике был первым и самым громким в его карьере. За четыре года до этого уроженец Новороссийска был близок к тому, чтобы завоевать медаль на ЧЕ-2017 в Минске. Демченко набрал 7 из 9, но финиш Антону не удался.

Впрочем, у Демченко есть тренерский опыт. Возможно, словенцы рассматривают гроссмейстера именно в качестве наставника местных молодых шахматистов.

Алексей Сарана. Фото Getty Images

Сербия

Двух игроков из России переманили и сербы. Вот у них получается очень сильная команда. К двум качественным гроссмейстерам — Велимиру Иличу и Александару Инджичу (заняли 23-е место на последней Олимпиаде) — добавились 29-летний Александр Предке и 23-летний Алексей Сарана. При определенных обстоятельствах Алексей, выигравший последний чемпиона Европы, уже в этом цикле может рассчитывать на попадание в турнир претендентов, а в перспективе закрепиться в топ-20 и даже в топ-10 мирового рейтинга. После Андрея Есипенко, чей прогресс замедлился в последние два года, Сарана считался самым талантливым шахматистом страны.

«Я не хочу оценивать [их переходы], у каждого своя история, — отметил «СЭ» титулованный российский шахматист Евгений Томашевский. — Безусловно, лучше бы они представляли Россию, но надо принять это как данность, как их выбор. Тем не менее я верю в российские шахматы. У нас свято место пусто не бывает».

Александра Костенюк. Фото Этери Кублашвили

Швейцария

Швейцария получила одну из самых титулованных шахматисток современности — 12-ю чемпионку мира Александру Костенюк. Хотя сборной на олимпиаде это вряд ли поможет. Кроме Александры, в составе команды нет сильных шахматисток, разве если она будет играть в мужском турнире. Зато в индивидуальных турнирах 39-летняя Костенюк по-прежнему в топе и может бороться за шахматную корону. О переходе Костенюк было сказано много слов. И чемпионке даже уже успели найти замену. Из Белоруссии в ФШР перешла Ольга Баделько, которая показывала высокие результаты в быстрые шахматы. Посмотрим, как уроженка Могилева выступит на Кубке мира-2023 в Баку.

Австрия

Кирилл Алексеенко в отличие от всех перечисленных шахматистов отбирался на турнир претендентов-2020. Он занял третье место в «Большой швейцарке» — 2019 и получил wild card от организаторов. Напомним, что тогда восемь гроссмейстеров боролись за право сыграть с Магнусом Карлсеном в Екатеринбурге. Алексеенко закончил претендентский на предпоследнем месте, с результатом «минус три» (хуже было у Ван Хао — «минус четыре»). Увы, но после выступления в столице Свердловской области 26-летний Кирилл уже не показывал высоких результатов на крупных турнирах. Посмотрим, как будет развиваться карьеры талантливого петербургского шахматиста в Австрии. «Я счастлив и готов развивать шахматы в Австрии, делиться опытом и бороться за призы на международной арене», — сказал Алексеенко в кратком комментарии для Chess.com.