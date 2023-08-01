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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 11:00

Индиец переписал достижение Карлсена. Наследника Ананда считают главным талантом поколения

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Шахматист Доммараджу Гукеш
Доммараджу Гукеш.
Фото Global Look Press
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Но отобраться на турнир претендентов-2024 Доммараджу Гукешу будет очень и очень сложно.

Доммараджу Гукеш — самый молодой шахматист, пересекший отметку 2750 в классику. Уроженцу Ченная исполнилось 17 лет совсем недавно — 29 мая. Магнус Карлсен тоже преодолел рубеж 2750 до 18, но все же на несколько месяцев позже. В свое время Гукеш мог стать самым молодым гроссмейстером в истории, отстав от рекорда Сергея Карякина буквально на пару недель (позже рекорд побьет американец Абхиманью Мишра). В мировом классическом рейтинге Гукеш максимально близко подобрался к мировой десятке. От замыкающего топ-10 Рихарда Раппорта его разделяет всего один балл.

 
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Между Гукешем и Нодирбеком

Индийская молодежь идет вперед семимильными шагами. Год назад юношеский состав Индии блеснул на Всемирной шахматной олимпиаде, заняв третье место вслед за Узбекистаном и Арменией, а Доммараджу Гукеш показал лучший результат во всем турнире на первой доске. Он набрал 9 очков из 11 (восемь побед, две ничьи и одно поражение). Среди жертв Гукеша тогда в том числе были Фабиано Каруана, Алексей Широв и Габриэль Саркисян.

Шахматист Доммараджу Гукеш
Фото Global Look Press

Спустя пару месяцев индиец взял новую высоту, на представительном турнире The Aimchess Rapid ему удалось переиграть Магнуса Карлсена (стал самым молодым гроссмейстером, переигравшим норвежца в статусе первого номера рейтинга). В той партии Магнус был в выигрышной позиции, но сдался вскоре после грубой ошибки, которая дала сопернику преимущество. «Очевидно, что победа над Карлсеном — это что-то особенное в моей карьере, — заметил Гукеш. — Но я не особо горжусь своей игрой, действовал я так себе». По итогам кругового турнира Гукеш тогда занял второе место, но в четвертьфинале уступил Раппорту.

В 2023 году Доммараджу наряду с Нодирбеком Абдусатторовым получают приглашения почти на все элитные турниры. Но учитывая, что сейчас в ФИДЕ идет дефляция рейтинга — последние результаты Гукеша впечатляют. Например, на WR Chess Masters в Дюссельдорфе он поделил первое место с Левоном Ароняном и Яном Непомнящим, став в итоге вторым по дополнительным показателям. А на Norway Chess-2023 Гукеш занял третье место (14,5 очка), пропустив вперед только Хикару Накамуру (16,5) и Каруана (16). Позади остались Гири, Со, Карлсен, Мамедьяров, Фируджа, Абдусатторов и Тари.

 
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«Безусловно, Гукеш в последнее время на голову выше всех остальных молодых звезд, — рассказал Накамура в интервью Newin Chess. — У Фируджи был стремительный взлет к 2800 и в целом неплохие результаты, но в последние полтора года с ним не происходит ничего сверхъестественного. Кроме того, по каким-то причинам он не принимал участия во многих турнирах. У Абдусатторова бывают хорошие дни, бывают и плохие, он кажется очень нестабильным. Но Гукеш определенно произвел на меня наибольшее впечатление: он кажется очень стабильным, легко забыть, что ему всего 17 лет. Я думаю, что у него большое будущее. Посмотрим, удастся ли ему добраться до вершины, но если бы мне пришлось ставить на кого-то из молодых талантов, я бы, наверное, сказал, что он мой главный кандидат, который пройдет весь путь».

А вот гендиректору ФИДЕ Эмилю Сутовскому больше импонирует Абдусатторов. «Кажется, что Нодирбек — лучший боец из всех молодых шахматистов, — рассказывал в интервью «СЭ» титулованный шахматист. — Умеет дожимать, готовит интересные новинки. В целом у него достаточно правильный подход к шахматам, хотя универсальности пока не хватает. Очень интересно играет Арджун Эригаиси, но мне он не кажется таким сильным спортсменом. Хорошие перспективы у двух других индийцев — Гукеша и Прагга. Хотя выводы делать еще рановато. Они играют на высоком уровне не так долго».

Шахматист Доммараджу Гукеш
Фото Global Look Press

Путь в Торонто

Теперь от Гукеша ждут яркого выступления на Кубке мира-2023 в Баку. На турнире он «посеян» под восьмым номером и начнет борьбу со второго круга. Для Доммараджу это будет второй Кубок мира, два года назад он уступил Даниилу Дубову на стадии 1/164 финала. Напомним, что финалисты Кубка мира-2023 и победитель матча за третье место получат путевки на турнир претендентов-2024 в Торонто. Если у индийца не получится отобраться через Кубок мира, то у него еще будет шанс на «Большой швейцарке»-2023, где разыграют две путевки. Также у него есть возможность претендовать на последнюю путевку в Канаду, которая достанется шахматисту, показавшему лучшие результаты на турнирах ФИДЕ в 2023 году.

При этом Каруана, игравший матч-2018 с Карлсеном в Лондоне, не верит, что из звездной молодежи кто-то сможет пробиться на турнир претендентов-2024, и ставит Фируджу и Абдусатторова выше Гукеша. Напомним, что в прошлый раз Алиреза отобрался на претендентский через «Большую швейцарку»-2021, но в итоге провалился в Мадриде-2022 (закончил на шестом месте с показателем «-2»).

 
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«На мой взгляд, в классике элитные шахматисты чуть потеряли хватку. Думаю, кто-то из молодежи их подвинет, — отметил в недавнем интервью «СЭ» чемпион Европы, победитель командного чемпионата мира Евгений Томашевский. — Ожидаю, что Гукеш, Абдусатторов, Прагнананда вполне могут завоевать путевки. Тот же Эригайси, если пойдет игра. Рискну предположить, что в Торонто мы увидим два новых имени. А если учитывать, что шесть мест распределяются по спортивному принципу, то может выстрелить и кто-то из игроков моего поколения. С рейтингом 2720-2730, которые были несколько забыты из-за ковида, но вполне могут сыграть отличный турнир. Если вы вспомните, то на последних «швейцарках» очень близки к победе были Кирилл Алексеенко, Александр Предке, Никита Витюгов... В этот раз, думаю, тоже многие могут претендовать на два места, которые будут разыграны на острове Мэн».

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