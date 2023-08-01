Индиец переписал достижение Карлсена. Наследника Ананда считают главным талантом поколения

Но отобраться на турнир претендентов-2024 Доммараджу Гукешу будет очень и очень сложно.

Доммараджу Гукеш — самый молодой шахматист, пересекший отметку 2750 в классику. Уроженцу Ченная исполнилось 17 лет совсем недавно — 29 мая. Магнус Карлсен тоже преодолел рубеж 2750 до 18, но все же на несколько месяцев позже. В свое время Гукеш мог стать самым молодым гроссмейстером в истории, отстав от рекорда Сергея Карякина буквально на пару недель (позже рекорд побьет американец Абхиманью Мишра). В мировом классическом рейтинге Гукеш максимально близко подобрался к мировой десятке. От замыкающего топ-10 Рихарда Раппорта его разделяет всего один балл.

Между Гукешем и Нодирбеком

Индийская молодежь идет вперед семимильными шагами. Год назад юношеский состав Индии блеснул на Всемирной шахматной олимпиаде, заняв третье место вслед за Узбекистаном и Арменией, а Доммараджу Гукеш показал лучший результат во всем турнире на первой доске. Он набрал 9 очков из 11 (восемь побед, две ничьи и одно поражение). Среди жертв Гукеша тогда в том числе были Фабиано Каруана, Алексей Широв и Габриэль Саркисян.

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Спустя пару месяцев индиец взял новую высоту, на представительном турнире The Aimchess Rapid ему удалось переиграть Магнуса Карлсена (стал самым молодым гроссмейстером, переигравшим норвежца в статусе первого номера рейтинга). В той партии Магнус был в выигрышной позиции, но сдался вскоре после грубой ошибки, которая дала сопернику преимущество. «Очевидно, что победа над Карлсеном — это что-то особенное в моей карьере, — заметил Гукеш. — Но я не особо горжусь своей игрой, действовал я так себе». По итогам кругового турнира Гукеш тогда занял второе место, но в четвертьфинале уступил Раппорту.

В 2023 году Доммараджу наряду с Нодирбеком Абдусатторовым получают приглашения почти на все элитные турниры. Но учитывая, что сейчас в ФИДЕ идет дефляция рейтинга — последние результаты Гукеша впечатляют. Например, на WR Chess Masters в Дюссельдорфе он поделил первое место с Левоном Ароняном и Яном Непомнящим, став в итоге вторым по дополнительным показателям. А на Norway Chess-2023 Гукеш занял третье место (14,5 очка), пропустив вперед только Хикару Накамуру (16,5) и Каруана (16). Позади остались Гири, Со, Карлсен, Мамедьяров, Фируджа, Абдусатторов и Тари.

«Безусловно, Гукеш в последнее время на голову выше всех остальных молодых звезд, — рассказал Накамура в интервью Newin Chess. — У Фируджи был стремительный взлет к 2800 и в целом неплохие результаты, но в последние полтора года с ним не происходит ничего сверхъестественного. Кроме того, по каким-то причинам он не принимал участия во многих турнирах. У Абдусатторова бывают хорошие дни, бывают и плохие, он кажется очень нестабильным. Но Гукеш определенно произвел на меня наибольшее впечатление: он кажется очень стабильным, легко забыть, что ему всего 17 лет. Я думаю, что у него большое будущее. Посмотрим, удастся ли ему добраться до вершины, но если бы мне пришлось ставить на кого-то из молодых талантов, я бы, наверное, сказал, что он мой главный кандидат, который пройдет весь путь».

А вот гендиректору ФИДЕ Эмилю Сутовскому больше импонирует Абдусатторов. «Кажется, что Нодирбек — лучший боец из всех молодых шахматистов, — рассказывал в интервью «СЭ» титулованный шахматист. — Умеет дожимать, готовит интересные новинки. В целом у него достаточно правильный подход к шахматам, хотя универсальности пока не хватает. Очень интересно играет Арджун Эригаиси, но мне он не кажется таким сильным спортсменом. Хорошие перспективы у двух других индийцев — Гукеша и Прагга. Хотя выводы делать еще рановато. Они играют на высоком уровне не так долго».

Фото Global Look Press

Путь в Торонто

Теперь от Гукеша ждут яркого выступления на Кубке мира-2023 в Баку. На турнире он «посеян» под восьмым номером и начнет борьбу со второго круга. Для Доммараджу это будет второй Кубок мира, два года назад он уступил Даниилу Дубову на стадии 1/164 финала. Напомним, что финалисты Кубка мира-2023 и победитель матча за третье место получат путевки на турнир претендентов-2024 в Торонто. Если у индийца не получится отобраться через Кубок мира, то у него еще будет шанс на «Большой швейцарке»-2023, где разыграют две путевки. Также у него есть возможность претендовать на последнюю путевку в Канаду, которая достанется шахматисту, показавшему лучшие результаты на турнирах ФИДЕ в 2023 году.

При этом Каруана, игравший матч-2018 с Карлсеном в Лондоне, не верит, что из звездной молодежи кто-то сможет пробиться на турнир претендентов-2024, и ставит Фируджу и Абдусатторова выше Гукеша. Напомним, что в прошлый раз Алиреза отобрался на претендентский через «Большую швейцарку»-2021, но в итоге провалился в Мадриде-2022 (закончил на шестом месте с показателем «-2»).

«На мой взгляд, в классике элитные шахматисты чуть потеряли хватку. Думаю, кто-то из молодежи их подвинет, — отметил в недавнем интервью «СЭ» чемпион Европы, победитель командного чемпионата мира Евгений Томашевский. — Ожидаю, что Гукеш, Абдусатторов, Прагнананда вполне могут завоевать путевки. Тот же Эригайси, если пойдет игра. Рискну предположить, что в Торонто мы увидим два новых имени. А если учитывать, что шесть мест распределяются по спортивному принципу, то может выстрелить и кто-то из игроков моего поколения. С рейтингом 2720-2730, которые были несколько забыты из-за ковида, но вполне могут сыграть отличный турнир. Если вы вспомните, то на последних «швейцарках» очень близки к победе были Кирилл Алексеенко, Александр Предке, Никита Витюгов... В этот раз, думаю, тоже многие могут претендовать на два места, которые будут разыграны на острове Мэн».