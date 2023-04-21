Гендиректор ФИДЕ объяснил разницу между мужчинами и женщинами в шахматах. Теперь его обвиняют в сексизме

Новый скандал вокруг Эмиля Сутовского.

На генерального директора Международной шахматной федерации Эмиля Сутовского обрушился шквал критики феминисток. Всему виной его слова, сказанные во время подкаста «Спортивный менеджмент». В нем Сутовский рассуждал на тему, почему мужчин-шахматистов значительно больше, чем женщин. Однако объяснение некоторым зрителям очень не понравилось.

Что он такого сказал?

Во время часового подкаста генеральный директор ФИДЕ обсудил несколько спорных тем: являются ли шахматы спортом и почему Бобби Фишер значимее Месси и Роналду. Однако резонанс вызвал ответ на другой вопрос: почему в шахматы играет так мало девушек. Среди причин Сутовский назвал социально-экономические условия, недостаток финансовой поддержки женских шахмат. Также он отметил физиологическую разницу двух полов: «В игре требуется много физической энергии и агрессии, но агрессии в хорошем смысле. Так что в каком-то смысле уровень тестостерона играет роль», — сказал Сутовский.

Это и разозлило любителей игры. Среди недовольных оказалась норвежская шахматистка и тренер, имеющая звание международного мастера среди женщин, Шейла Барт Стэнфорд. Она считает слова Сутовского неприемлемыми: «Он же представляет и меня, так как я тоже являюсь членом ФИДЕ. Думаю, что это совершенно нелепо. Он должен осознавать, что это провокационно и неправильно, когда кто-то с властью поддерживает подобный миф», — сказала Стэнфорд NRK.

Гендиректора ФИДЕ осудили и соцсетях. Сутовский даже ответил одному из критиков под ником GothamChess, за которым скрывается известный шахматный стример Леви Розман. «Я говорил несколько минут о важности женских шахмат. Затем одна фраза была вырвана из контекста и атаковала меня и ФИДЕ. @GothamChess — ты не просто анонимный пользователь. У тебя, как у публичной фигуры, есть ответственность. Любезно прошу посмотреть полную версию», — написал Сутовский.

Стример не тянул с ответом: «Ваше мировоззрение и мое мировоззрение шахмат находятся на совершенно разных планетах, Эмиль. Я считаю, что вы могли бы подобрать слова гораздо лучше, а также упомянуть ужасные вещи, как словесные, так и физические, которые испытали женщины в шахматном мире».

В последующих ответах некоторые пользователи встали на сторону Сутовского, назвав Розмана токсичным человеком, но многие требуют от генерального директора ФИДЕ извинений за слова о женщинах. Кто-то даже настаивает, чтобы шахматный функционер ушел в отставку.

Юдит Полгар. Фото Global Look Press

Женщины все слабые

В том, что мужчины успешнее женщин в шахматах, нет никакой сенсации. Достаточно просто посмотреть на официальные данные и статистку. У ФИДЕ есть женский рейтинг, но нет мужского, так он общий, безгендерный, хоть и весь топ состоит из представителей сильного пола. Девушки периодически играют на одних турнирах с мужчинами, порой их побеждают, но действительно серьезных успехов в элите добилась только венгерка Юдит Полгар. Ее максимальный рейтинг 2735, что позволяло ей занимать восьмое место в мире. Все остальные женщины выигрывали сильнейших гроссмейстеров-мужчин, но разово, а не регулярно.

Большинство исследований объясняет разницу результатов двух полов тем, что просто мужчин занимается этим видом спорта значительно больше. И так исторически сложилось. Какое-то время шахматы были чисто мужской игрой. Многие ученые уверены, что интеллектуальных различий у мужчин и женщин нет. Однако иная точка зрения всегда витала в воздухе и нередко вызывала жаркие дискуссии.

Откровенно сексисткое заявление в 1962 году сделал 11-й чемпион мира Бобби Фишер: «Женщины все слабые. Они глупые по сравнению с мужчинами. Им лучше не играть в шахматы. Они как начинающие. Проигрывают каждую партию против мужчин. В мире нет женщины, которой я бы не мог дать фору в коня и все равно обыграть» — сказал скандальный американец в интервью Harper's Magazine.

Эмиль Сутовский. Кадр YouTube-канала FIDE chess

Серое и белое вещество

Да, это было сказано более 60 лет назад, но и сейчас подобные рассуждения нередки, хоть и не всегда звучат публично. В 2015 году под град обвинений попал знаменитый британский гроссмейстер, претендент на первенстве мира Найджел Шорт. Он написал статью в журнале New in Chess, которая возмутила многих. Найджел утверждал, что разница шахматных результатов двух полов не в том, что женщин дискриминируют или что их меньше в этом виде спорта. Гроссмейстер уверен, что дело в строении мозга.

Тогда на Шорта серьезно накинулись. Fox News даже позволил себе назвать британца «придурком», что делали и журналисты других изданий. Однако гроссмейстер продолжал гнуть свою линию. В новой статье он заявил, что вопрос в биологии: у мужчин больше серого вещества, у женщин — белого, мужской мозг в среднем на 10 процентов больше, плюс высокий уровень тестостерона, который, вероятно, дает преимущество.

О биологии говорили не только мужчины-шахматисты, но и женщины, причем известные женщины в мире шахмат. «Есть, по-видимому, в мужской биологии, в мужском характере нечто, развитое тысячелетиями человеческой истории и позволяющее им легче переносить такое напряжение, оставаться до последнего тура, до последнего хода в боеспособном состоянии, не расслабляться ни на один момент», — написала в своей книге первая в мире женщина-гроссмейстер Нона Гаприндашвили.

Однако в современном западном обществе табуирована даже тема разных физических возможностей мужчин и женщин. А уж когда речь заходит об интеллектуальном неравенстве — это словно красная тряпка для борцов за права женщин. И, надо полагать, Сутовскому сейчас придется очень непросто.