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Сегодня, 08:15

Дин мог выиграть, как угодно, но три раза не забил в пустые ворота. Мнение Карякина

Дин Лижэнь и Ян Непомнящий.
Фото Reuters
Фото Reuters
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Итоги ничейной восьмой партии от российского гроссмейстера.

Вице-чемпион мира Сергей Карякин продолжает комментировать специально для «СЭ» матч на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. Сергей рассказывает об удивительнейших просчетах в восьмой партии этого увлекательного поединка.

— Восьмая партия — это изобилие ошибок, — говорит Карякин. — Их было чересчур много. Дин показал, что он далеко не железный и три раза упустил очень несложные пути к выигрышу. С другой стороны, я говорил, что невозможно все время отыгрываться, в какой-то момент, удача может отвернуться от тебя. Китаец сам виноват, что уступил в седьмом поединке, когда у него была лучшая позиция, а он за несколько ходов превратил ее в руины.

Дин Лижэнь и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. Восьмая партия матча за&nbsp;мировую шахматную корону. «Лижэнь упустил верный шанс сравнять счет. Впереди еще вагон борьбы». Мнение тренера сборной России о матче за шахматную корону

В четверг в первой части партии он действовал просто здорово, постоянно создавая сопернику проблемы. Ян не выдержал и допустил грубый просчет. Казалось, что Лижэнь доведет дело до победы элементарным образом. Но тут начались самые настоящие чудеса. Невероятно, но Дин мог отпраздновать успех в один ход, в другой раз — просто зафиксировать победу, рассчитав несложный вариант, в третий — просто защитить проходную пешку. Все три случая не так уж сложны.

Фото Reuters

В целом выводы напрашиваются сами собой. Явно, что уровень борьбы зашкаливает, но при этом качество сильно хромает. Дин находится в плохой форме, и сильно устал. Для Яна просто идеальный момент (можно сказать -золотой) для того, чтобы выиграть матч. Теперь считаю Непомнящего огромным фаворитом. Китайцу придется совершить чудо во второй половине поединка, чтобы сохранить интригу.

В пятницу россиянин попробует развить свой успех. Белыми Ян действует просто отлично. Уверен, что он постарается добиться еще одной победы. Даже не знаю, как пережил эту ночь китаец, после того как понял, что он натворил. Ему необходим выходной день, но для этого нужно устоять в девятой партии. Если Ян заработает еще одно очко, то не удивлюсь, если матч закончится досрочно.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Дин Лижэнь. Теперь Непомнящий явный фаворит матча. Мнение Карякина

На самом деле мне трудно предположить, почему в ключевые моменты железный Дин дает слабину. Раньше он железной рукой доводил такие партии до логичного конца. Ян же позволяет ему очень много, но «пенальти» его соперник не реализует. Что ж, не забиваешь ты — забивают тебе. Свои одиннадцатиметровые Непомнящий кладет как Холланд, если забыть недавний матч с «Баварией».

Думаю, что весь шахматный мир получает удовольствие от таких боксерских шахмат. Посмотрим, кто кого отправит в нокаут. Пока же Дин находится в тяжелейшем нокдауне. Хватит ли его тренерскому штабу полотенец и льда, покажет вторая половина матча. Пока же наставникам китайца нужно реанимировать подопечного, и заставить его забивать в пустые ворота.

шахматы
Дин Лижэнь
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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