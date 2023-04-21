В матче Непо и Дина впервые сыграно две ничьих подряд. Затишье перед бурей?

Девятая партия матча проходила с преимуществом россиянина, но реализовать приличный перевес не получилось.

Сложно было представить себе ситуацию, что две ничьих подряд в матче на первенство мира мы будем описывать как нечто из ряда вон выходящее. Но в Астане все партии пока проходят с огромным преимуществом белых. Пять побед в семи турах — это что-то из дуэли Вильгельма Стейница и Михаила Чигорина конца XIX века. После выходного соперники продолжили играть в атакующий футбол, как выразился тренер сборной России Сергей Рублевский. В восьмой партии Дин Лижэнь непостижимым образом не смог реализовать преимущество (компьютер показывал «плюс семь»), а сегодня, 21 апреля, приличный перевес был уже у Яна Непомнящего. Сделать несколько решающих ходов не получилось. По сути, все решила одна неточность. Тем не менее россиянин приблизил себя к званию чемпиона мира. Ему осталось набрать 2,5 очка.

Дин Лижэнь в матче за мировую шахматную корону. Фото Reuters

Уход в «Берлин»

Ян Непомнящий в очередной раз начал игру ходом королевской пешки. Дин ответил симметрично, отказавшись от французской защиты и выбрав «Берлин». Но это не помогло китайскому гроссмейстеру вновь избежать неприятной позиции в «испанской» партии. В какой-то момент шансы на очередную победу смотелись очень перспективно, но Лижэнь с трудом, но все-таки удерживал позицию на плаву. Несмотря на испорченную структуру и крайне опасных двух слонов соперника.

Вскоре завязались бурные осложнения, но все же далеко не такие безумные, как накануне. Обе стороны более-менее контролировали происходящее на доске. Критический момент возник на 26-м ходу, когда черные предложили жертву качества за пешку. Однако после трехминутного обдумывания Непомнящий это предложение отклонил и пошел по пути массовых упрощений: вместо наиболее принципиального 27.Bxb5!? белые сыграли 27.Bxe6. Впрочем, небольшое давление они все равно сохраняли. Сразу после контроля на доске возник эндшпиль «три на две на одном фланге» при ладьях и конях. Шансы на победу у белых были, объективно говоря, невелики. Компьютер показывал равенство.

По сути последние несколько десятков ходов ни на что не влияли. Просто Ян решил немного помучить оппонента. В итоге мы стали свидетелями двух ничьих подряд. В матче за звание чемпиона мира-2023 — такого еще не было!

Ян Непомнящий в матче за мировую шахматную корону. Фото Reuters

Не так много проблем

Сложно сказать, в чью пользу сегодняшняя ничья: с одной стороны, Ян Непомнящий еще немного приблизил себя к званию чемпиона (счет 5-4, победителю достаточно набрать 7,5), а с другой — Дин провел очень грамотную оборону в столь тяжело складывающихся для него «испанках».

— Позиция была довольно слабая, она постепенно становилась ничейной, — отметил на пресс-конференции Ян Непомнящий. — На самом деле, я так и не смог найти и сделать решающий удар, хотя было много хороших тактических ходов. Я должен был создать больше проблем в эндшпиле, но продвинуть пешки вперед оказалось не так просто. Эндшпиль для черных выглядит опасным.

Дин рассказал, что в целом доволен тем, как он сыграл в защите. А также отметил, что у него есть еще много сил, чтобы сильно провести заключительные пять партий. О том, что Лижэнь очень силен в концовках, «СЭ» рассказывал 15-й чемпион мира Виши Ананд. «У него действительно хорошая физическая подготовка. Дин почти всегда очень силен в концовках турниров. Наверняка команда Непомнящего это понимает. Яну лучше не доводить дело до нервной концовки».

Впереди еще пять партий в классику. И шансы, наверняка, еще будут у обоих гроссмейстеров. В субботу, 22 апреля, в матче намечен выходной. В воскресенье, 23 апреля, борьба в столице Казахстана возобновится.