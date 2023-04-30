«Абсолютно не согласен, что с классическими шахматами все хорошо». Карлсен вновь атакует ФИДЕ

16-й чемпион мира уверен, что неправильно определять лучшего шахматиста мира в текущем формате.

Магнус Карлсен, который по-прежнему является действующим чемпионом мира во всех временных контролях — классике, рапиду и блицу, впервые подробно высказался о матче между Яном Непомнящем и Дин Лижэнем. В субботу претенденты на шахматную корону сыграли вничью в 14-й партии чемпионского матча и в воскресенье будут разыгрывать титул на тай-брейке. Норвежец так и не прилетел в Астану, как анонсировал в своих социальных сетях, но пришел на эфир к Sjakksnakk Podcast. Ведущий подкаста Эшлид Брин не смог выяснить, возвращается ли Магнус в чемпионский цикл в 2024 году, но, судя по словам Карлсена о классическом контроле, это маловероятно.

Дин Лижэнь и Ян Непомнящий. Фото Reuters

Увлекательный матч

Карлсен заявил, что не следил за партиями в прямом эфире, но внимательно посмотрел их постфактум. На его взгляд, они были довольно интересными с точки зрения борьбы. Хотя Магнус и ожидал, что участники матча будут лучше защищаться.

«Несмотря на слабую защиту в исполнении Яна и Дина, меня впечатлило, как им удавалось создавать шансы и насколько они не могли или не хотели свернуть игру как можно раньше, — заявил 32-летний гроссмейстер. — Я думаю, что очень многое зависит от того, какие позиции вы получаете на выходе из дебюта. Если они очень сложные, ошибок неизбежно будет больше. В этом матче так и происходит, поэтому партии и получились столь увлекательными».

Норвежец подчеркнул, что в прошлых матчах его противники, играя черными, выбирали самые крепкие линии и пытались убить игру, что является лучшей стратегией, которую можно избрать против 16-го чемпиона мира.

«Да и за белых всегда мои соперники (Ананд, Карякин, Каруана, Непомнящий) играли солидно, не слишком рискуя, и «давили на тормоз», если появлялись опасения, — продолжил Карлсен. — Они понимали, что, если я поведу в счете, у них будут большие проблемы. У меня плотный репертуар за черных, который я очень хорошо знаю, и им крайне сложно будет получить шанс, не идя на большой риск. А если я, ведя в счете, буду играть белыми, то уже сам не стану рисковать. В этом же матче мы видим, что оба участника плохо играют в защите, поэтому оба могут больше рисковать и атаковать».

Также Карлсен назвал партию, которая больше всего его впечатлила. Речь о шестой партии, которую Дин выиграл, применив Лондонскую систему. Это крайне популярный дебют у любителей, но вышедший из моды у профессионалов. «Интересно, как все поменялось, — сказал в эфире Levitov Chess титулованный российский шахматист Александр Грищук. — Лет 20 назад сказали бы, что белые здесь вообще ничего не хотят, так невозможно выиграть даже у приличного гроссмейстера, не говоря уже про уровень матча на первенство мира. А сейчас совершенно другое отношение».

Действительно, в последние годы многие элитные гроссмейстеры во главе с Карлсеном прочно включили эту схему в свой репертуар. «Шокирует, что Дин выбрал в этой партии Лондонскую систему. Он получил перевес, потому что Непомнящий играл линию, которую не знал. Все это выглядело очень странно».

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Зачем продлевать жизнь классике?

В заключение разговора с Брином Карлсен жестко высказался о классическом контроле и чемпионском цикле, венцом которого является матч за шахматную корону. По мнению Магнуса, этот формат давно устарел.

«Я слышал множество мнений, что этот матч демонстрирует, что с «классическими шахматами все хорошо», — рассказал Магнус. — Должен признаться, что абсолютно с этим не согласен. Этот матч всего лишь показывает, что люди не всегда готовы идти на одинаковый риск. Матч также продемонстрировал, как глубоко нужно копать, чтобы вообще найти хоть какие-то «играбельные» идеи. Да, в какой-то мере классические шахматы все ещё живы, даже на уровне матча, но зачем продлевать эту жизнь, когда необходима невероятно глубокая подготовка, чтобы найти хоть какую-то возможность играть в шахматы? Почему бы не сделать что-то еще, что сделает игру более захватывающей, даст больше самой игры? Если вы действительно хотите определить лучшего шахматиста мира, то текущий формат не отвечает этой задаче».

Отметим, что главным защитником классики считается генеральный директор ФИДЕ, титулованный гроссмейстер Эмиль Сутовский. В интервью «СЭ» он подробно объяснил свою позицию.

«Да, мне постоянно говорят — давайте все ускорим, сократим классический контроль, — заявил Сутовский. — Но эти люди забывают важный момент. Шахматы имеют такой огромный актив, как статус, репутация, имидж. Во многих странах внедряется программа «Шахматы в школе». Под нашу игру находятся спонсоры в разных уголках планеты, и зачастую это меценаты, которые поддерживают развитие шахмат. А эта часть конструкции во многом завязана вокруг классических шахмат. Мы же не можем начать учить детей с блица. Да и какие есть серьезные старты по быстрым шахматам, кроме ежегодного ЧМ по рапиду и блицу под эгидой ФИДЕ?»

По словам Сутовского, супертурнир в Вейк-ан-Зее с классическим контролем соберет гораздо больше аудитории, чем любой турнир по быстрым шахматам.

«Не говоря уже о матче или турнире претендентов. Скорее здесь вопрос — онлайн или классика? Онлайн — это априори быстрые шахматы или, скорее, блиц, но, опять-таки, давайте посмотрим на chess.com. У них достаточно мало партнеров/спонсоров. Их основной заработок формируется от пользователей сайта, которые потребляют этот продукт. Или по подписке, или бесплатно, но соглашаясь на рекламу. Соответственно, это другая бизнес-модель. Сhess.com — коммерческий ресурс. Они существуют в другой парадигме, нежели ФИДЕ. У нас разные задачи. К примеру, нам очень трудно проводить какие-то социальные образовательные программы, если мы будем все время настаивать на ускорении. А им невозможно задействовать длинный контроль времени».

Генеральный директор ФИДЕ объяснил, что у шахматной элиты прежде всего есть запрос на стабильный календарь и увеличение финансирования.

«Мы регулярно опрашиваем сильнейших игроков. С каким контролем играть? Пока четкого понимания нет. Есть люди, предпочитающие самый длинный возможный контроль (например, недавно об этом мне говорил Аронян), большинство готовы к ускорению, но считают, что не надо сокращать меньше чем до 90+30. Все-таки шахматы испокон веков базируются на классическом контроле. И думаю, что продолжат базироваться. Но экспериментировать надо — просто четко понимая, ради чего.

Супертурнир в Вейк-ан-Зее с классическим контролем соберет гораздо больше аудитории, чем любой турнир по быстрым шахматам. Не говоря уже о матче или турнире претендентов.