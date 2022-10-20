«От Карлсена ушла любимая девушка». Наставник Ниманна — об истинных причинах главного шахматного скандала

Максим Длуги считает, что Chess.com занимается шантажом, а Карлсен сводит с американским гроссмейстером личные счеты.

В последние два месяца американца Ханс Ниманн стал самым обсуждаемым шахматистом мира. Столько внимания не уделяется даже Магнусу Карлсену, не говоря уже о претендентах на шахматную корону — Яна Немпомнящего и Дин Лижэня. Однако медиа больше сконцентрированы на скандальной истории Ханса с читерством, а о нем как личности и его окружении известно не так много. Завесу тайны приоткрыл все тот же Карлсен, который в шутливой форме заявил, что успехи 19-летнего американца связаны с тем, «как хорошо его натренировал Макс Длуги». Гроссмейстер и бизнесмен ответил Магнусу в мощном интервью Der Spiegel, пригрозив чемпиону мира судом.

Максим Длуги родился в Москве в семье диссидентов в 1966 году, в 12 лет оказался в Америке, где быстро добился успехов на черно-белой доске, и в 1985 году стал чемпионом мира среди юношей (обошел в том числе Виши Ананда и Василия Иванчука). Но его шахматная карьера не заладилась, и он стал бизнесменом: торговал акциями на Уолл-стрит, а потом при поддержке Гарри Каспарова (*внесен Минюстом России в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) создал хедж-фонд, был президентом шахматной федерации США, с середины 1990-х начал зарабатывать в России. За десять лет Максим не только остался жив, но и разбогател, однако после того как по ложным обвинениям провел 8 месяцев в российской тюрьме, он свернул свой бизнес и вернулся к шахматам... Сегодня Длуги — уважаемый бизнесмен, хозяин шахматной школы в Нью-Йорке и один из лучших игроков-ветеранов, особенно в рапид и в блиц.

Какое отношение Длуги имеет к Нимману, как он относится к его признаниям в читерстве и, самое главное, почему Карлсен так воинственно настроен против американца. Об этом 56-летний специалист рассказал в интервью Levitov chess. «СЭ» выбрал самые интересные моменты из этой беседы.

Предпочел бизнес шахматам

Шесть лет я профессионально играл в шахматы, примерно восемь-девять лет был в топ-50 в классику и несколько лет имел самый высокий рейтинг в блиц. Но моя семейная жизнь складывалась таким образом, что пришлось пойти чернорабочим на финансовый рынок. Хотя в последний год в шахматах я заработал около 80 тысяч долларов. Неплохие деньги, но в финансах платят лучше и сразу.

Три года возглавлял шахматную федерацию США

В 1990 году я стал президентом шахматной федерации США. Когда мне впервые сказали об этой идее, то я скептически к этому отнесся. До этого Яссер Сейраван — главный шахматист США на тот момент — не набрал и 30 процентов на выборах. Но один шахматный журналист объяснил мне, что надо переговорить со всеми делегатами. Их было около 300. Я прозвонил более 200 человек. Общался, рассказывал о своих идеях, находил понимание, и выиграл выборы у тогдашнего вице-президента в соотношении 75 на 25. Для всех стало сюрпризом, что гроссмейстер может стать президентом. В итоге я возглавлял федерацию три года. За это время число ее членов выросло с 58 до 80 тысяч. Такого объема не было с1972 года, когда Бобби Фишер стал чемпионом мира.

Ханс Ниманн и Максим Длуги. Фото Соцсети

Как стал крупным бизнесменом

Я работал в американской финансовой компании с выходом на развивающиеся рынки. Проводил мероприятия, конференции, лекции для инвесторов в Польше, Чехии, Турции, Мексике. В 1995 году открылся рынок ценных бумаг в России. Было такое время, что я просто звонил в офис Чубайса, Лившица, крупных бизнесменов и предлагал консультативную помощь. На мою работу был отклик. Одному из своих будущих партнеров я приносил больше денег, чем весь его штат сотрудников из 80 человек. В какой-то момент он предложил работать вместе, спустя время у нас образовались контрольные пакеты крупных предприятий. Бизнес стал крупным. До сих пор остались у нас остались активы [в России], которыми мы управляем для себя. Делаю это пассивно, так как хочу заниматься шахматами.

Как решил стать тренером

Я женился девять с половиной лет назад, и мы с супругой решили, что попробуем пожить в США. У меня была мысль создать венчурный фонд, который бы скупал шахматный бизнес. Это то, что сейчас делает Карлсен. Когда мы обосновались в Нью-Йорке, я позвонил с этой идеей своему тренеру Виталику Зайсману. Он почему-то стал убеждать меня попробовать преподавать шахматы. Я прочитал пробную лекцию в Нью-Йорке. На нее пришло много народу, а 3-4 человека подошло с просьбой давать индивидуальные уроки. Через пару месяцев у меня было уже 16-20 студентов. Свободного времени практически не осталось. Так я решил создать свою академию и заниматься с группами. Дела пошли хорошо, но потом я понял, что мне лучше обучать тренеров. Постепенно это хобби разрослось до нескольких школ, но в период пандемии мы ушли в онлайн. Сейчас работает три школы — две в Нью-Йорке (одна из них в бывшей студии Йоко Оно — японской авангардной художницы, супруги вдовы Джона Ленона) и одна в Гринвиче.

Как Длуги встретил Ниманна

Это был детский ЧМ в ЮАР в 2014 году. Я был личным тренером одного мальчика, чьи родители могли позволить себе такое. На одном из мероприятий мы встретились с папой Ханса. Разговорились и он начал рассказывать... обо мне. Ему понравилась моя статья, где я сравнивал шахматы с живописью. Попросил присмотреться к сыну. Хансу тогда было 11 лет, но он уже был мастером треш-тока. Предложил сыграть ему пару партий, обыграв его пять раз из пяти. После этого они обратились ко мне с просьбой начать совместные тренировки. Они жили в Калифорнии, мы занимались по скайпу. Бывало, он звонил мне между партиями, спрашивал, как подготовиться к тому или иному сопернику. Все шло хорошо, а потом они сказали, что переезжают в Коннектикут. Это рядом с Нью-Йорком, так что мы могли видеться и работать офлайн.

Как Длуги перестал работать с Хансом

Как оказалось, у его семьи не было так хорошо с деньгами, как они рассказывали. Я брал с него меньше [за уроки], чем с кого-либо, но и это было для них очень много. В какой-то момент Ханс подружился с моим учеником. И они захотели вместе поехать на турнир в Лас-Вегас. Договорились разделить мой гонорар пополам. Семья моего ученика заплатила, а с семьей Ниманна возникли финансовые разногласия. И он перестал со мной заниматься. После этого мы продолжали поддерживать контакт, хотя он и бывало пропадал на полгода. В последний год Ханс решил серьезно заняться шахматами. Я пытался направить его на то, что ему надо изучать (Длуги считает, что у Ниманна проблемы с окончаниями партий). Посоветовал найти постоянного тренера. Он советуется по жизненным, шахматным вопросам. Так что сейчас я Хансу — как старший товарищ, ментор.

Почему я брал с него меньше всех денег? Считал, что он гений. Налету схватывает все идеи, обладает шикарной память. Когда Ханс в ударе, то способен обыграть кого угодно. Приведу пример. В 15 лет был сильный турнир по рапиду — участвовало 5-6 гроссмейстеров. Я его обыграл, с Александром Линдерманом он сыграл вничью. До конца остается три тура. Он подходит и говорит: «Я уже сыграл со всеми неудобными соперниками, оставшиеся три партии выиграю». Посмеялся над его словами, а он обыграл многократного чемпиона США Джоэля Бенджамина, чемпиона Филиппин Марка Параго и Алекса Фишбейна. В итоге поделил второе место.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Как фамилия Длуги всплыла в интервью Карлсена

За два до заявления Магнуса мне позвонил Ричард Кон. В 2010 году он шел в связке с Анатолием Карповым в борьбе за пост президент ФИДЕ. Мы давно знакомы, он был инвестором в моем русском фонде, прошли вместе много разных ситуаций. Так что могу назвать его приятелем с многолетним стажем. Ричард начал тот разговор издалека, но я прекрасно знаю, что он работает с группой Магнуса. Спросил какое отношение я имею к Хансу. Сказал ему тоже самое — ментор, наставник. И добавил, чтобы он передал Магнусу или его папе Хенрику, что они делают какие-то невероятные вещи и им надо остановиться. В итоге Магнус сказал про меня такое.

В суд я еще не пошел, но открыт для предложений (смеется). Надо посмотреть, как пойдет разбирательство Ханса против Магнуса. Думаю, оно будет. Там будет выявлено много моментов, которые могут помочь в моем потенциальном разбирательстве. Главный аспект судебных слушаний заключается в том, что Магнус должен был действовать со злым умыслом. Он должен был заведомо знать, что я не тренер Ханса. Так что Ричарду Кону, видимо, придется выступить в суде, и передать суть их диалога.

Магнус дружил с Хансом?

Почему Карлсен решил так атаковать Ниманна? Эта загадка мало относится к шахматам. Или вообще к ним не относится. Он обидел Магнуса в другом ключе. В каком я не знаю. И норвежец нашел повод сделать жизнь Ханса невыносимой. При этом отмечу, что за две недели до событий в Сент-Луисе они вместе отдыхали, играли на пляже в футбол, занимались шахматами.

Правда ли, что Магнус был изначально против включения Ханса на американский этап Grand Chess Tour? Нет, конечно. Он сказал «выгоните его немедленно» после того, как ему проиграл. Прикольно. У Ниманна тогда было 2,5 очка из 3, а у Карлсена — 1,5. Но он требовал его исключения. Об этом написал ESPN. Я знаю об этом из другого источника. Организаторы предложили Магнусу проверять Ханса военной техникой, установить задержку партии в Сети на 15 минут. Магнус вроде бы согласился на эти условия, но на следующий день передумал играть.

У Длуги есть две версии поведения Магнуса

Знаю, что у него сорвался брак. Девушка, которую он любил, ушла от него. Она была готова [выйти за него замуж], но он посвятил все силы подготовке к матчу [c Непомнящим]. И в какой-то момент она сказала, что не готова его ждать. Психологическое состояние Карлсена вызывает вопросы. Он отказался от следующего матча на первенство мира, но заявил, что у него еще остались цели: выигрывать престижные турниры, продлевать невероятные серии [без поражений], достигнуть рейтинга в 2900. И вдруг Ханс срывает сразу две его цели. Прерывает серию, а в рейтинге Магнус теряет девять очков. Это как выиграть два турнира. Он обиделся, и начал мстить. Ему сразу начали помогать Chess.com, стримеры, имеющиеся контракты с этим сайтом, Хикару Накамура... Это первая версия. Вторая: что-то случилось на личном фронте.

Ханс Ниманн. Фото Соцсети

Длуги объясняет, почему Ханс — не читер

В этот зал [в Сент-Луисе] нет возможности пронести технику. Я играл там за полтора месяца до этого турнира в чемпионате ветеранов. Перед входом в зал тебя просвечивают, до этого ты сдаешь все свои гаджеты. Расследование Chess.com? Да, Ханс жульничал, но делал это в партиях по три минуты. Это развлечение, а не шахматы. Ты платишь 100 долларов за годовую подписку, чтобы развлекаться. Играть с шахматистами разного уровня, участвовать в турнирах, если дела пошли хорошо, то получать приглашения на призовые старты, смотреть видео, читать новости... Ты платишь за платформу. Да, Ханс читерил в 12 и 16 лет (признался в этом), оказалось, что и в 17 лет. Но потом произошла остановка. Даже у злостного читера Ханса (смеется).

Последние два года Ханс не использовал подсказок. Уехал от родителей, снимает квартиру за свои деньги, которые зарабатывает шахматными уроками, подает документы в Гарвард. А ему вспоминают, что он жульничал два года назад, и не сознался. Ай-ай-ай. Теперь мы должны уличить тебя и вживую. Проверим твою задницу. Остальных мы не проверяем, но тобой займемся по полной.

Длуги против Chess.com

Они хотят быть монополистами в шахматном мире. Теперь выясняются, что у них забанено более сотни титулованных шахматистов. Есть люди, которые находится под подозрением. То есть, им надо провести несколько сильных партий, которые аналитики посчитают странными, и их тоже забанят. На мой взгляд, это просто шантаж. Это очень похоже на работу Джона Эдгара Гувера (глава ФБР на протяжении почти 50 лет. — Прим. «СЭ»). Он создал базу неблагонадежных людей. Тех, кто поддерживал коммунистов, имел нетрадиционную сексуальную ориентацию... Этих людей допрашивали, шантажировали, вышибали с работы, выгоняли из страны.

Гувер говорил, что действовал в интересах национальной безопасности. Хотя в итоге это оказалось обманом. Тоже самое происходит и с Chess.com. Они якобы борются за правильные идеалы — никто не должен обманывать. Но когда они опубликовали переписку с Хансом, раскрыли адреса электронной почты, в том числе моей, то перешли грань. Они уничтожили себя этим решение. Все умные люди, которые там зарегистрированы, должны покинуть этот сайт. Думаю, они так и поступили.

В правилах сайта сказано: если вы используете подсказку, то это нарушение. Мы можем закрыть ваш аккаунт. Но там не сказано, что мы имеем право придавать огласки ваши личные данные и испортить вам жизнь. Простой пример. Вы собираетесь строить политическую карьеру, но шахматный сайт уличил вас в читерстве. Всё. Ты обманщик, а хочешь представлять народ. Мы должны опубликовать все сведения о тебе, чтобы избиратели поняли какой ты на самом деле. Как это называется? Шантаж.