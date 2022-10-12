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DOTA 2

Сегодня, 10:58

Virtus.Pro разыграет последний слот на The International 2022 с Team Liquid

Иван Торопцев
Корреспондент

Стал известен соперник команды Virtus.Pro по финалу нижней сетки квалификационного турнира The International 2022: Last Chance.

Российская команда встретится с Team Liquid, которая победила Vici Gaming со счетом 2:1 в полуфинале нижней сетки квалификации.

Virtus.Pro и Team Liquid разыграют последний слот в финальной части The International 2022. Начало матча запланировано на 11.05 по московскому времени.

Финальная стадия The International 2022 будет проходить с 15 по 30 октября в Сингапуре. Призовой фонд турнира составляет 13,6 миллиона долларов.

Virtus.Pro (Dota 2)
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Team Secret победила Virtus.pro и прошла в групповой турнир The International 2022