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DOTA 2

Сегодня, 15:24

Virtus.Pro не смогла пробиться в финальную стадию The International 2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Virtus.Pro.

Российская команда Virtus.Pro не смогла выйти в финальную стадию The International 2022.

В финале нижней сетки квалификационного турнира The International 2022: Last Chance коллектив из России уступил европейской Team Liquid со счетом 0:2.

По итогам The International 2022: Last Chance в финальную стадию соревнований помимо Team Liquid вышла Team Secret, которая победила Virtus.Pro в финале верхней сетки.

Основная стадия The International 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре.

Virtus.Pro (Dota 2)
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