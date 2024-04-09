Российскую команду по Dota 2 заменили в турнире в Великобритании из-за проблем с визами

Российская команда 1win не сможет принять участия в турнире ESL One Birmingham, сообщают организаторы турнира в соцсетях.

Согласно заявлению, 1win просрочила дедлайн, не сумев предоставить гарантии присутствия полного состава команды в турнире из-за визовых проблем. Другая команда из Восточной Европы (Virtus.Pro) также не сможет приехать, поэтому 1win заменит OG, представляющая Западную Европу.

При этом, по словам тренера 1win Тимура Ahilles Кулмухамбетова, у всей команды уже есть готовые паспорта и визы для отправления на турнир, но ее слот уже отдали другому коллективу. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

ESL One Birmingham 2024 пройдет с 22 по 28 апреля в Великобритании.