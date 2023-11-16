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Сегодня, 00:55

Мбаппе, Бензема и Родригу вошли в новую команду недели FC 24

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Компания EA Sports представила девятую команду недели в футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 92 OVR. 24-летний француз оформил хет-трик в матче 12-го тура лиги 1 против «Реймса» (3:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 15 ноября.

Карим Бензема
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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