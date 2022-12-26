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Сегодня, 12:40

Innersh1ne — о присоединении к «FaZe»: «Karrigan» и «RobbaN» требовалась помощь в команде"

Виталий Косик
Корреспондент
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Аналитик состава «FaZe Clan» по CS:GO Вячеслав «innersh1ne» Бритвин рассказал, как он попал в команду.

«Сказать, что «karrigan» «замолвил за меня словечко», будет не очень правильно. Мы достаточно плотно работали с Финном в «mousesports» после ухода «Rejin» из организации в связи с тренерским багом. Так получилось, что и у меня, и у «karrigan» контракты в «mousesports» истекали примерно в одно время. Мы с Финном поговорили — мне было очень интересно взять больше ответственности и перейти в «FaZe», «karrigan» и «RobbaN» же требовалась помощь в команде», — приводит слова Бритвина Cybersport.Metaratings.ru.

Бритвин работает аналитиком в «FaZe» с апреля 2021 года. Вместе с коллективом он стал чемпионом PGL Major Antwerp 2022.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/innersh1ne-o-prisoedinenii-k-faze-karrigan-i-robban-trebovalas-pomosh-v-komande-216277/
FaZe Clan (CS:GO)
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