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Сегодня, 19:49

Counter-Strike 2 массово занижают рейтинг — игроки жалуются на производительность

Владислав Шалганов
Корреспондент
Counter-Strike 2.
Фото Valve
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Пользователи массово жалуются на производительность Counter-Strike 2.

Только за сегодняшний день у игры почти 5 тысяч негативных обзоров — геймеры жалуются на плохую оптимизацию и отсутствие возможности поиграть в CS:GO. Тем не менее, у недовольных не получилось обрушить рейтинг игры большинство обзоров на шутер остаются очень положительными.

Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 не для слабых ПК — Valve показала системные требования игры

Counter-Strike 2 вышла в ночь на 28 сентября и стала самой успешной игрой от студии Valve за 10 часов в игру сыграло больше 1 миллиона игроков.

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