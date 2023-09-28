Counter-Strike 2 массово занижают рейтинг — игроки жалуются на производительность

Пользователи массово жалуются на производительность Counter-Strike 2.

Только за сегодняшний день у игры почти 5 тысяч негативных обзоров — геймеры жалуются на плохую оптимизацию и отсутствие возможности поиграть в CS:GO. Тем не менее, у недовольных не получилось обрушить рейтинг игры — большинство обзоров на шутер остаются очень положительными.

Counter-Strike 2 вышла в ночь на 28 сентября и стала самой успешной игрой от студии Valve — за 10 часов в игру сыграло больше 1 миллиона игроков.