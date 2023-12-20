Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 13:50

Смит — о дисквалификации команды Virtus.pro: «Спорт должен быть вне политики»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о дисквалификации российской команды Virtus.pro из-за национальности.

«Очень жаль, что организаторы коммерческих турниров во главу угла ставят свои интересы, а не соревновательный процесс. Мы уже не раз говорили, что киберспорт должен быть вне политики. Настоящая задача любого спорта — объединять спортсменов из разных стран, позволяя им определять сильнейшего», — сказал Смит «СЭ».

Ранее Virtus pro отстранили от турнира по игре Rainbow Six Siege из-за российских спортсменов в составе. Киберспортивная команда успела провести один матч, но результат был аннулирован.

В Virtus pro выступают россияне Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (joystick) и Артур Ипатов (Sheppard).

Virtus.pro (CS:GO)
Virtus.Pro (Dota 2)
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью
Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Хмелевски и Самонова не заберут в ЦСКА?
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
Костомаров: первое выступление после болезни
Россию могут исключить из ИИХФ за «дело Федотова»
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
Прохоркин недоволен положением дел в «Сибири»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Валуев — о дисквалификации команды Virtus.pro: «Гадости нашим будут делать еще долго»

В Dota 2 появится рапира для магов — падает ли она после смерти