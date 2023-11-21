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Сегодня, 20:55

Правительство собирается ввести новый сбор на электронику — цены вновь вырастут

Богдан Виноградов
Корреспондент
Планшеты.
Фото Global Look Press
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Как сообщает «Парламентская газета», в Совете Федерации предложили ввести утилизационный сбор на определенную электронику — планшеты, смартфоны, видеокамеры и так далее. Этот сбор будет относиться и к отечественной продукции, но в этом случае его начнут собирать только со второго года и расценки будут куда более щадящими.

Смартфоны. Российские смартфоны на ОС «Аврора» появятся на витринах уже в ноябре

Полученные таким образом средства будут распределены на поддержку отечественной промышленности. Разумеется, для конечного покупателя это выльется в повышение розничных цен. Вероятно, предложение вступит в силу к концу следующего года — уже сейчас известно, что Министерство промышленности РФ им «заинтересовалось».

Источник: Парламентская газета
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