Путин дал поручение о производстве игровых приставок и консолей в России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», — сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

Срок исполнения поручения установлен до 15 июня 2024 года. Данное поручение Путин утвердил по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области.

Ранее организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) сообщила, что планирует создание собственных игровых движков, российских консолей, киберспортивных соревнований и др. Программу должно одобрить правительство и отдельные ведомства.