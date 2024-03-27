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27 марта, 13:57

Путин дал поручение о производстве игровых приставок и консолей в России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», — сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

Срок исполнения поручения установлен до 15 июня 2024 года. Данное поручение Путин утвердил по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области.

Ранее организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) сообщила, что планирует создание собственных игровых движков, российских консолей, киберспортивных соревнований и др. Программу должно одобрить правительство и отдельные ведомства.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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