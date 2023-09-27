В EA FC 24 появилась футболистка-инвалид с рейтингом выше, чем у многих здоровых игроков

Многие геймеры неоднозначно восприняли появление женщин-игроков в режиме Ultimate Team, указывая на то, что их рейтинг явно завышен по сравнению с мужчинами. Но разработчики пошли дальше — в игре появится футболистка, у которой отсутствует часть руки.

Карточка Карсон Пикетт. Фото EA

В реальности американка Карсон Пикетт играет за клуб «Орландо Прайд» и национальную сборную, не используя протез.

В EA FC 24 ее нельзя будет использовать в качестве вратаря, да и вбрасывать мяч она не станет, зато характеристики ее карточки превышают таковые у некоторых здоровых футболистов.