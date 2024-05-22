«Рейнджерс» сыграет с «Флоридой» в первом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ в ночь на 23 мая. Игра пройдет в спортивном комплексе Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рейнджерс» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

За «Нью Йорк» выступают голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. В составе «Пантерз» играют вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

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