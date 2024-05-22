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Сегодня, 19:00

«Рейнджерс» — «Флорида»: время начала и смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» сыграет с «Флоридой» в финальной серии Востока НХЛ 23 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото Global Look Press
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«Рейнджерс» сыграет с «Флоридой» в первом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ в ночь на 23 мая. Игра пройдет в спортивном комплексе Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рейнджерс» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

За «Нью Йорк» выступают голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. В составе «Пантерз» играют вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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