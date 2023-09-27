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Сегодня, 16:40

В Госдуме предложили российским киберспортсменам подать в суд на Epic Games за невыплату призовых из-за паспорта РФ

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что киберспортсмены Даниил Рutrick Абдрахманов и Егор Swizzy Люсико не получили 200 тысяч долларов призовых за победу в турнире по Fortnite. Как информирует Sportskeeda со ссылкой на самих киберспортсменов, причиной такого решения компании Epic Games стало наличие у них российского гражданства.

«Не думаю, что в правилах соревнований прописано, что одной из команд можно не выплачивать призовые. Игрокам стоит связаться с федерацией и попросить у них поддержки. Важно изучить правила и потребовать выплатить их через суд. Это дело может быть выиграно. Не думаю, что наша федерация сможет материально поддержать спортсменов, однако может оказать юридическую помощь», — сказал Свищев «СЭ».

В августе Абдрахманов и Люсико стали победителями FNCS 2023 Major 3: Europe — Grand Finals. Россияне играли с территории Белоруссии, а их банковские счета зарегистрированы в Казахстане. По словам Абдрахманова, поддержка отвечает раз в день одинаковыми сообщениями. Кроме того, его дисквалифицировали с турнира в Копенгагене.

Дмитрий Свищев
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