Сегодня, 22:05
2023 год вышел слегка скудным на хоррор-игры, однако те проекты, которые все-таки добрались до игроков, вышли отличными представителями жанра.
Amnesia: The Bunker
Самый недооцененный хоррор 2023 года и очень зря, ведь это, наверное, самая страшная игра из всего списка.
Amnesia: The Bunker — это survival-horror, в котором игроку придется следить не только за тем, что происходит вокруг, но и за тем, в каком состоянии находится главный герой и его единственный друг — небольшой механический фонарь, требующий постоянной подзарядки мотора.
Свет — один из самых главных критериев выживания в новой Amnesia. Без какого-либо источника на экране банально не будет видно вообще ничего, даже собственных рук, а обращать внимание на окружение в этой игре очень важно.
Тьма — не единственный и даже не самый страшный противник главного героя. Этот пьедестал почетно занимает Зверь — почти кренебергская тварь, которая по пятам следует за главным героем в недрах римских туннелей.
Она реагирует почти на любой шум и может пробраться в любое место, кроме специальной безопасной зоны, где игрок может посмотреть места на карте, сохраниться и заправить двигатель, дающий дополнительный свет в бункере на ограниченное время, поэтому действовать придется слаженно, быстро и тихо.
Amnesia: The Bunker давит на игрока постоянной необходимостью ресурс-менеджмента, тягучей атмосферой одиночества и нуждой быть в постоянном движении, ведь зло никогда не спит и, возможно, уже поджидает вас за углом.
World of Horror от разработчика-одиночки сможет напугать игрока если не скримерами и страшилками, то педантичным подходом к созданию атмосферы. Игра успешно копирует стиль японского мастера хоррор-манги Дзюндзи Ито и настоящего мэтра литературных ужастиков Говарда Лавкрафта.
Жанрово World of Horror представляет из себя смесь классической RPG и визуальной новеллы — у вашего персонажа будут свои прокачиваемые характеристики, бафы и дебафы, появляющиеся по мере прохождения.
Здесь также придется следить и за состоянием персонажа — игроку нужно будет покупать обезболивающее, бинты и прочее, чтобы залатать раны после тяжелых сражений, а также научить своего героя отдыхать, ведь если он постоянно будет наблюдать ужасы тихого городка, то у него стремительно поедет крыша.
World of Horror — отличная игра, которая не только сможет нагнать на вас жути, но и затянуть в свой пугающе привлекательный мир с головой.
Alan Wake 2
Сэму Лейку и его команде удалось создать удивительную атмосферу тихого городка, наполненного тайнами и опасностями.
Сюжет Alan Wake 2 представляет из себя смесь Стивена Кинга и Дэвида Линча, а геймплейно это добротный клон ремейка Resident Evil 2 с вкраплением собственных идей по типу борьбы с врагами фонариком и поиска улик.
За лихо закрученный сюжет, отличное окружение, графику и геймплей Alan Wake 2 заслуженно отхватил половину наград на премии The Game Awards, а заодно и заработал себе место в нашем топе. Главное не забудьте перед прохождением втрой части ознакомиться с сюжетом первой части!
Коктейль из классических хорроров и Улицы Сезам. Куклы внезапно обезумели и именно вас отправили навести порядок на съемочной площадке.
My Friendly Neighborhood отлично играется, имеет в запасе неплохой сюжет и, конечно же, уникальный сеттинг, который далеко не каждый день можно увидеть.
Небольшой инди-проект, который вихрем пронесся по всей индустрии и возымел какой-то невероятный коммерческий успех — в игру стабильно играют по несколько десятков тысяч человек. И, мы уверены, это далеко не предел!
Игра способна не только отлично повеселить игроков, но и напугать. И именно за это она заслужила место в этом топе.
Resident Evil 4 Remake — это обновленная версия культового хоррора, выпущенного в 2005-м. Ремейк стал одной из самых высоко оцененных игр серии.
Обновленной версии удалось сохранить основные элементы оригинальной игры. Напряженная атмосфера, головоломки и жуткое окружение европейской деревушки присутствуют в полном объеме.
Одним из главных нововведений в Resident Evil 4 Remake является улучшенная графика, которая благодаря современным технологиям становится более детализированной, атмосферной и реалистичной. Немаловажным плюсом является и улучшенное управление — все идеально оптимизировано для более комфортного прохождения игры. В оригинале с этим были проблемы, особенно с ПК-версией.
Dead Space Remake — это обновленная версия классического научно-фантастического хоррора, выпущенного студией Visceral Games в 2008-м.
Оригинал уже был хорош, поэтому почему бы не пройти хорошую и страшную игру в новом оформлении?