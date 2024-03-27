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27 марта, 19:25

Анонсирована Marvel Rivals — конкурент Valorant и Overwatch по вселенной Marvel

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото NetEase
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Состоялся анонс игры Marvel Rivals — мультиплеерного экшена, напоминающего Valorant и серию Overwatch. Две команды по шесть игроков сойдутся в бою на знаковых для вселенной Marvel локациях.


Во время схваток придется использовать способности, в том числе и командные — например, Халк сможет зарядить костюм Железного Человека энергией для более мощных атак.

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Игра будет условно-бесплатной, а ее альфа-тест начнется в мае этого года — туда войдут 12 персонажей, включая Человека-паука и Магнето. Разумеется, в полной версии их станет еще больше.

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