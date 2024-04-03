Неожиданно: новая часть «Принца Персии» выйдет до конца 2024 года

Совершенно неожиданно стало известно, что новая игра по франшизе «Принц Персии» разрабатывается уже четыре года, и может выйти до конца 2024 года — об этом рассказал инсайдер Том Хендерсон. Занимается проектом студия Evil Empire, более всего известная по «рогалику» Dead Cells.

Новый «Принц» также будет содержать в себе случайные элементы, что отражается и в названии — The Rogue Prince of Persia. Предполагается, что игра сразу появится в раннем доступе Steam, но точная дата релиза пока неизвестна.