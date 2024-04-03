Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Техно
Главная
Техно
Видеоигры

3 апреля, 20:00

Неожиданно: новая часть «Принца Персии» выйдет до конца 2024 года

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Evil Empire
Telegram Дзен

Совершенно неожиданно стало известно, что новая игра по франшизе «Принц Персии» разрабатывается уже четыре года, и может выйти до конца 2024 года — об этом рассказал инсайдер Том Хендерсон. Занимается проектом студия Evil Empire, более всего известная по «рогалику» Dead Cells.

Prince of&nbsp;Persia: The Lost Crown. Принц вернулся: стоит ли играть в Prince of Persia: The Lost Crown

Новый «Принц» также будет содержать в себе случайные элементы, что отражается и в названии — The Rogue Prince of Persia. Предполагается, что игра сразу появится в раннем доступе Steam, но точная дата релиза пока неизвестна.

Источник: Insider Gaming
0
Читайте также
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Роковой рикошет Трямкина, гол в пустые ворота и 42 секунды надежды. Что случилось в матче Кубка Гагарина «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» подписал контракт с Сергеем Звягиным
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Продолжит ли Ротенберг работу главным тренером СКА?
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Steam появился новый хит — его зовут «убийцей» Lethal Company

Любительский ремейк превращает Fallout 4 в Fallout 2