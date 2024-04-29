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Сегодня, 19:05

Российская RPG под названием Distortion выйдет до конца 2025 года — на нее выделили 100 млн долларов

Владислав Шалганов
Корреспондент
Distortion.
Фото Game Art Pioneers
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В Сети появился новый трейлер Distortion — «первой полноценной» ААА-игры из России, на которую потратили 100 миллионов долларов.

Действие Distortion происходит на далекой планете Хлоя-Ахея, куда прибыли поселенцы из Солнечной системы и отказались от благ цивилизации в угоду спокойной и размеренной жизни в гармонии с природой. Спустя сотни лет игроки начинают свою путешествие на фоне таинственных катастрофических событий.

Distortion.
Фото Game Art Pioneers

Distortion создается для трех платформ ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранний доступ стартует в декабре 2025 года.

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