Создатель культовой Postal 2 рассказал о любви к игрокам из России

Отец серии Postal Винс Дези рассказал о своем отношении к России и геймерам из нашей страны.

Postal 2. Фото Running with Scissors

Дези не только рассказал о признательности за любовь к серии Postal, но и предположил, почему вторая часть стала такой популярной в нашей стране:

«Думаю, ты подтвердишь, что в те годы консоли в России были не так популярны. Не все могли поиграть в GTA, потому что сначала она выходила на PlayStation. Русские играли на ПК, где как раз и вышла Postal 2... Другая причина в сеттинге Америки, где все пошло не так. Во всем мире, будь то Россия, Индия, Япония или Бразилия, молодые геймеры стремятся в США. Мы же смеемся над этой Америкой и делаем это по-сумасшедшему», — заявил Дези.

Postal 2. Фото Running with Scissors

Также Винс рассказал о глубоком уважении к российским игрокам:

«Когда я посещал игровые шоу в Москве, встречал много юных фанатов. Часто они были со своими матерями и отцами. Эти взрослые не заваливали меня гневными письмами, а жали руку. Это было здорово... Я всегда восхищался, что в России есть люди, которым мы нравимся. И наша любовь была взаимной. Я не был в Москве вот уже 10 лет, но обязательно вернусь», — рассказал Дези.