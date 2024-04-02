The Witcher 4 не будет копировать третьего «Ведьмака» — новую часть сделают другой

Представители CD PROJEKT RED рассказали, что хотят подарить игрокам новый опыт в The Witcher 4.

Witcher 3. Фото CD PROJEKT RED

— Создание новой игры — это всегда креативный риск, особенно когда пытаешься раздвинуть привычные рамки и исследовать что-то новое. Я хочу сказать, что не стоит ждать от игры третьего Ведьмака в новой обертке.

Мы, естественно, будем опираться на уже полученный опыт, но с добавлением новых геймплейных элементов и механик, — рассказал исполнительный директор студии Михал Новоковский.

Работа над The Witcher 4 сейчас идет полным ходом. Никаких дат релиза пока нет.