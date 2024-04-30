Медведев «сварил» Бублика в Мадриде. Теннисисты устроили на корте настоящий цирк

Даниил и Андрей Рублев стали первыми четвертьфиналистами испанского «мастерса».

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Бублик (Казахстан, 17) — 7:6 (7:3), 6:4

Андрей Рублев (Россия, 7) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 24) — 6:2, 6:4

Даниил Медведев и Андрей Рублев первыми вышли в четвертьфинал «мастерса» в Мадриде. Причем Даниил добрался до такой стадии турнира в столице Испании впервые в карьере. Медведев в двух партиях переиграл Александра Бублика из Казахстана, а Рублев также в двух сетах справился с Таллоном Грикспуром из Нидерландов. Но дальше россиян могут ждать матчи с грунтовыми суперзвездами.

Медведеву помог просторный корт?

Нельзя сказать, что Медведев в Мадриде играл блистательно. Итальянцу Маттео Арнальди и американцу Себастьяну Корде в предыдущих кругах он отдавал первые сеты и с большим трудом брал верх. Сам Даниил после выхода в четвертый круг, где он в прошлом году проиграл соотечественнику Аслану Карацеву, пожаловался на габариты корта № 3 и второго по значимости корта Аранчи Санчес, на которых ему пришлось играть. «Здесь все корты, кроме центрального, немного меньше, чем мне хотелось бы. Поэтому, когда играю, такое чувство, будто кто-то напирает на меня сзади».

Впрочем, в четвертом круге Медведева поставили на самую главную просторную арену имени Маноло Сантаны. Так что ничего на россиянина не напирало, он мог показать себя во всей красе. И, в общем-то, показал. А заодно доказал, что действительно прибавил на грунте, пусть в Мадриде грунт жесткий и в чем-то даже похож на хард.

Александр Бублик. Фото Reuters

При этом оппонент в лице Бублика оказал лидеру российского тенниса серьезное сопротивление. Россиянин, уже давно представляющий Казахстан, еще меньше Медведева любил раньше играть на земляном покрытии. Но и он заиграл на грунте лучше. Мало того, в последнее время Бублик вообще прибавил в стабильности, поднявшись на рекордное для себя 18-е место в рейтинге ATP. Пошли разговоры, что Саша способен пробиться и в топ-10, однако сам он заверил общественность: «Мне действительно все равно. Считаю, главное — быть счастливым и получать удовольствие от того, чем я занимаюсь. А рейтинг приложится. Если мне суждено быть в топ-10, то однажды я там окажусь. Если нет, так нет, у меня есть и другие дела», — привел слова Бублика Tennis Channel.

Вероятно, теннисный пофигизм и помогает Бублику в те моменты, когда других зажимает. Саша продолжает творить, устраивать шоу, и в игре с Медведевым он показал себя во всей красе. И даже вел 3:2, 40:15 в первой партии с брейком. Гигантское количество укороченных, резаных, нестандартных и неудобных ударов сбивали Даниила с ритма. Но он, как мастер высочайшего класса, сумел-таки приспособиться. Быстро сделал обратный брейк, после чего завершил в свою пользу партию на тай-брейке. Там россиянин, кстати, вел 6:0, после чего Бублик удачно подал с руки, взял два розыгрыша на подаче Даниила и едва не завязал борьбу. К счастью, обошлось.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Рублев преодолел кризис?

Во второй партии Медведев уже чувствовал себя увереннее, а дроп-шоты Бублика не были в первых геймах столь эффективными. Не помогла Александру встряхнуться даже сломанная ракетка. Вскоре при 0:4 и 0:30 на своей подаче Бублик обратился к своему боксу: «Так расстроился. Он просто сварил меня. Обычно я варю, а тут меня сварили». Парадокс: после выплеска эмоций теннисист из Казахстана внезапно заиграл красивее и точнее. И укороченные вновь пошли превосходно. Хотя и Медведев также начал применять этот столь грозный на грунте элемент, и весьма удачно.

Как следствие, на корте начался настоящий теннисный цирк в хорошем смысле этого слова — укороченный на укороченный, свечи, подрезки. Как с улыбкой прокомментировал Даниил после матча, он устал бегать «кроссы» за укороченными, что сказалось на его уровне. Воспрявший Бублик едва не затянул его в свои сети — на подаче Медведева стало 5:4 и 0:15. Кто знает, что случилось бы, проиграй он вторую свою подачу подряд. Впрочем, россиянин не проиграл, поставив точку в матче, и теперь сыграет с победителем встречи легендарного испанца Рафаэля Надаля и чеха Иржи Лехечки.

Рублев в Мадриде наконец-то выиграл три матча подряд — впервые с февральского турнира в Дубае, где его дисквалифицировали в полуфинале как раз против Бублика. С тех пор Андрей долго пытался восстановиться психологически. И, судя по всему, сейчас это удалось — на нынешнем турнире он вышел в четвертьфинал, не проиграв ни сета. Пусть соперники были не самые сложные (аргентинец Факундо Багнис, испанец Алехандро Давидович Фокина и Грикспур), но все же... Тот же Грикспур кругом ранее выбил датчанина Хольгера Руне, а с Рублевым вообще ничего не мог поделать.

В первой партии россиянин взял подачу соперника во втором и восьмом геймах, играл очень жестко, причем с минимумом невынужденных ошибок. Во втором сете соперник держался, отыгрывал брейк-пойнты, но все равно под давлением не справился. При счете 5:4 в свою пользу он взял гейм на подаче Грикспура. Правда, теперь ему, вероятно, предстоит матч с триумфатором двух последних турниров в Мадриде испанцем Карлосом Алькарасом.