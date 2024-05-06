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Сегодня, 15:40

В Manor Lords появятся осады и замки

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Slavic Magic
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Автор невероятно успешного средневекового градостроительного симулятора Manor Lords предложил игрокам выбрать, какую из механик они хотят увидеть раньше всего. В лидеры голосования вырвался вариант «Замки и осады», сразу за ним же идут «Города, управляемые компьютером». А вот «Контент для экономики в поздней игре» и «Другие типы карт» набрали не так много голосов. Впрочем, подразумевается, что рано или поздно в Manor Lords появится все перечисленное.

Manor Lords. Manor Lords — главный хит в Steam прямо сейчас: почему эта игра «взлетела»

К слову, намекнул разработчик и на возможное появление поддержки модов.

Источник: DTF
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