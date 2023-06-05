Международный союз запретил 18-летнему велосипедисту из России поехать на чемпионат мира

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил участвовать в международных стартах 18-летнему россиянину Савелию Лаптеву, сообщает ТАСС.

Лаптев лишен возможности выступать на международных стартах, включая чемпионаты и первенства мира, из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под эгидой UCI.

Запрет действует до тех пор, пока остаются в силе специальные правила в отношении России и Белоруссии.

С 1 июня UCI запретил выступать на международных стартах призерам Олимпийских игр Анастасии Войновой и Марии Новолодской.