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Сегодня, 09:29

Международный союз запретил 18-летнему велосипедисту из России поехать на чемпионат мира

Виталий Косик
Корреспондент
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Международный союз велосипедистов (UCI) запретил участвовать в международных стартах 18-летнему россиянину Савелию Лаптеву, сообщает ТАСС.

Лаптев лишен возможности выступать на международных стартах, включая чемпионаты и первенства мира, из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под эгидой UCI.

Запрет действует до тех пор, пока остаются в силе специальные правила в отношении России и Белоруссии.

С 1 июня UCI запретил выступать на международных стартах призерам Олимпийских игр Анастасии Войновой и Марии Новолодской.

Источник: ТАСС
Велоспорт
Анастасия Войнова
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