Ковидное безумие на «Джиро». Заболел и единственный велогонщик из России

Александр Власов сошел с итальянского Гранд-тура вслед за лидером из-за плохого самочувствия.

В последнее время в мире спорта все реже и реже говорят о коронавирусе, однако на днях ковид вновь громко и эффектно напомнил о себе. На первом велосипедном Гранд-туре сезона «Джиро д'Италия» из-за него уже сошла одна из главных звезд профессиональных гонок, лидер генеральной классификации бельгиец Ремко Эвенпул. Недомогание заставило отказаться от продолжения «Джиро» и единственного российского участника Александра Власова, который вполне мог претендовать на призовые места, а также многих других гонщиков. И, похоже, эпидемия сходов только начинается, ведь до финиша еще почти две недели.

Коронавирус косит фаворитов

В 2023 году велогонка «Джиро» (6-28 мая) собрала действительно мощный состав с победителями Гранд-туров. Можно, в частности, отметить британцев Герейнта Томаса и Тео Гэйган Харта, но все же основная борьба, по идее, прогнозировалась между словенцем Приможем Рогличем и Эвенпулом. Олимпийский чемпион Токио в разделке и трехкратный победитель «Вуэльты Испании» Роглич в прошлом сезоне из-за фатального невезения сошел на «Тур де Франс» и «Вуэльте», но в его возможностях мало кто сомневался. Что касается Эвенпула, то Ремко в конце прошлого сезона был однозначно лучшим — стал первым на «Вуэльте», а затем завоевал золото чемпионата мира в групповой гонке.

23-летний суперталант из Бельгии считался главным фаворитом «Джиро» в этом году. И на первой неделе оправдывал этот статус, пусть и был не столь ярок, как обычно, и дважды упал. Тем не менее к дню отдыха (в минувший понедельник, 15 мая) Эвенпул подошел лидером общего зачета после победы в разделке. Однако от защиты розовой майки ему пришлось отказаться. И дело даже не в том, что рутинный тест на ковид оказался положительным. По нынешнем регламенту «Джиро» Эвенпул мог продолжать даже больным: команды теперь сами решают, снимать гонщиков с коронавирусом или нет. Но, видимо, об отсутствии симптомов и речи не шло — Ремко уже во время разделки выглядел неважно, после чего совсем разболелся.

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К настоящему моменту с гонки снялись уже несколько десятков велогонщиков, причем в основном из-за болезни. У кого-то есть подтвержденный тест на «корону», у кого-то нет, но, скорее всего, виноват именно этот коварный вирус. Не избежал недомогания и Власов, который сошел 16 мая в начале 10-го этапа по причине плохого самочувствия, пожаловавшись своей команде, что «нога совсем не идет». Правда, конкретная причина не уточняется. По иронии судьбы, буквально накануне схода Александр говорил, что после случая с Эвенпулом стал еще внимательнее относиться к вопросам сохранения здоровья.

Гонка превращается в лотерею

Увы, даже эти меры предосторожности явно не помогли. Да и как могли помочь, если гонщики часами едут плотной группой, общаются по утрам и вечерам внутри команд друг с другом и с обслуживающим персоналом. Стоит нескольким велосипедистам заболеть, дальше остановить распространение вируса в гонке становится невозможно. Пусть организаторы и пытаются что-то сделать.

Директор «Джиро» Мауро Веньи после сходов большого количества заболевших признал — на итальянском Гранд-туре слишком рано потеряли бдительность в связи с ковидом. Как следствие, со второй недели гонки было решено вернуть обязательное ношение масок при контакте с гонщиками на старте и финише. Но эта мера объективно запоздалая и не слишком действенная, тем более по ходу этапов никто из участников, само собой, маски не надевает. К примеру, Свен Эрик Бистрем несколько дней ехал по разрешению организаторов с подтвержденным ковидом, пока его самочувствие не ухудшилось и он не снялся. И, думается, он не один такой. А значит, коронавирус продолжает свое черное дело. Вот и получается, что в гонке из фаворитов, похоже, победит не самый сильный, а самый везучий — тот, кто избежит не только болезненных падений и проявлений «асфальтовой болезни», но и симптомов ковида.

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Кто это будет? Роглич, Томас, Гейган Харт или кто-то другой? Предсказать сейчас просто невозможно. Однако обидно, что главная велогонка весны, по сути, превращается в ковидную лотерею. Само собой, это может спровоцировать падение интереса к «Джиро» в целом. А скандальное выяснение отношений уже началось — так, La Gazzetta dello Sport фактически обвинила Эвенпула, что он сбежал с гонки, прикрывшись коронавирусом. В ответ босс команды Ремко Soudal — Quick Step Патрик Лефевр заявил, что ему надо бы подать на итальянское издание в суд за клевету.

Как бы то ни было, пока все развивается по худшему сценарию. Но российский интерес все еще остается, пусть и относительный — гонку продолжают два наших соотечественника со спортивным гражданством других стран. И если Александр Конышев из Италии не входит даже в топ-100 генеральной классификации, то Павел Сиваков, успевший как россиянин выступить на Олимпийских играх в Токио, а с прошлого сезона представляющий Францию, занимает после десяти этапов высокое восьмое место в общем зачете.